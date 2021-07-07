Это было первое и последнее расставание: погибшая на Камчатке в Ан-26 девушка несколько месяцев назад вышла замуж

Олег и Мария были красивой парой

Страшной трагедией обернулся регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану в понедельник, 6 июля. За несколько минут до посадки пилоты Ан-26 не вышли на связь с диспетчером, а самолет исчез с радаров.

На поиски лайнера сразу отправились спасатели. После нескольких часов поисков они наткнулись на обломки лайнера. Они плавали в море в четырех километрах от Паланы.

Всего на борту находилось 6 членов экипажа и 22 пассажира. Спасатели сразу заявили, что шансов найти выживших в катастрофе минимальны. Температура воды в Охотском море не превышала восьми градусов. Выжить в ледяной пучине можно было бы только в гидрокостюме. На роковом рейсе возвращалась домой 22-летняя Мария Широкова. У нее только что закончился отпуск. Его девушка провела в Краснодаре вместе с мужем.

- Маша познакомилась с Андреев в начале прошлого года у друзей. Это была любовь с первого взгляда, – говорят подруги девушки. – Они сразу поняли, что созданы друг для друга.

Так совпало, что познакомилась пара в Палане. Там будущий супруг гостил у знакомых. После нескольких свиданий пара решила съехаться.

- Олег очень быстро сделал предложение. Спустя полгода после знакомства они уже поженились. Хотя для двоих это были первые серьезные отношения, – вспоминают друзья.

В конце августа прошлого года ребята сыграли свадьбу, а Мария собрала вещи и переехала в Белореченск – город в Краснодарском крае, откуда муж родом.

- Ребята не любили сидеть на месте. Они много путешествовали. Как только Олега позвали на работу в Палану, они даже не думали. Сразу собрали вещи, – говорят родные.

Ребята мечтали о большой семье. Они даже создали общий аккаунт в социальной сети и вместе вели страничку. Делились только совместными фотографиями – вот снимки со свадьбы, вот – из отпуска в Краснодарском крае…

С отдыха домой, в Палану, пара возвращалась отдельно. Сначала полетела Мария. А через несколько дней должен был вернуться Олег. Супруг проводил жену в аэропорту.

- Обязательно позвони, как прилетишь, - поцеловал Олег Машу на прощание. Больше он жену уже никогда не увидит…

- У них есть традиция. Только самолет касается полосы, Маша сразу же звонит Олегу. Неважно, какой час, – заключают друзья. – Но звонка он так и не дождался.

О ЧП с самолетом Олег узнал из новостей. Сразу же купил билет на Камчатку и помчался туда...

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