Елена БАБАК: «Печатное слово живет дольше, поэтому «Почта России» сохраняет тиражи»

Елена Бабак

В краевой столице состоялась пресс-конференции директора Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края – филиала «Почта России» Елены Бабак.

«Почта России» Краснодарского края входит в группу крупнейших региональных компаний. Ежедневно организация обеспечивает предприятия и организации, малый и крупный бизнес, жителей и гостей Кубани огромным количеством услуг: почтовых, социальных, финансовых. «Почта России» сегодня является гибкой и современной компанией, которая готова очень оперативно перестраивать свои процессы и следовать потребностям потребителей. На данный момент отделения почтовой связи, которые работают в крае – это многопрофильные и многофункциональные отделы, где за один визит можно сразу же решить максимальное количество своих проблем, получить широкий спектр востребованных услуг : прием корреспонденции, продуктов питания, оплата ЖКХ, получение страховки. Для удобства посетителей, в отделениях клиенты могут воспользоваться сервисом электронных очередей, для того, чтобы максимально оградить себя от большого контакта с людьми.

Сегодня краснодарское управление – это почти 11 000 сотрудников, 20 почтамтов, которые возглавляют 1258 отделений, большая часть из которых - отделения связи, на данный момент в них функционируют 2022 операционных окна. Для того, чтобы почтовые отправления приходили вовремя, были организованы подразделения, где встречаются входящие и исходящие почтовые потоки. Отдельно представлена автобаза организации, которая насчитывает 444 единиц транспорта. За последние 5 лет «Почта России» обновила 353 единицы логистических средств. По дорогам края проезжают современные машины, которые соответствуют экологическим критериям и оснащены всеми удобствами для водителей. На сегодняшний день по всему краю работают 11 участков курьерской доставки, 12 центров выдачи посылок, более 110 отделений связи переведено на режим работы без выходных. Фактически, ни одно подразделение Почты России не остаётся без работы.

Миллионная кореспонденция

За 6 месяцев было обработано более 40 миллионов корреспонденции, среди которых простые, заказные и ценные письма. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, трафик почтовых отправлений увеличился на 6,5%.Было совершено свыше 909 000 операций по денежным переводам.Проведено более 7,3 миллионов коммунальных платежей Предоставляемые услуги комплексные по доставке счетов и квитанций, доставленных в количестве 138 миллионов.

- Подписные кампании-особая гордость нашего филиала. Мое стойкое убеждение, что мы огромными темпами идем в информационные системы. При этом, нельзя забывать о том, что печатное слово живет дольше, поэтому важно сохранять наши тиражи. Среди них разовые тиражи имеют 993 тысячи экземпляров с плотностью подписки- 166 экземпляров на тысячу жителей. Нами было доставлено 13,5 миллионов печатных изданий. Это один из лучших показателей в России, - заявила Елена Бабак.

Отдельного внимания заслуживают посылочные отделения. За шесть месяцев было обработано 4,6 миллионов входящих международных направлений. Отправлено более 1,5 миллиона посылок, среди которых посылки категории EMS, то есть, международных направлений. По отношению к прошлому полугодию, рост составил 27%. Получено более 2,3 миллионов посылок. Рост, по сравнению с прошлым годом, подошел к отметке в 9%.

Важное значение в структуре работ «Почты России» имеет магистрально-сортировочный центр, который обрабатывает входящие и исходящие потоки писем и посылок. От них зависит то, насколько вовремя потребители будут получать все виды почтовых отправлений. За полгода центр обработал более 22,6 миллионов почтовых отправлений. Среднесуточный объем обработки составляет 190 тысяч почтовых отправлений. Самыми востребованными направлениями среди исходящей почты стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Входящей- Новосибирск, Санкт- Петербург и Казань. В международные топы по приему и отправке посылок попали направления в Германию, Израиль, Китай, Италию, США и Казахстан. Цифровые сервисы

Цифровые сервисы, предоставляемые «Почтой России» , значительно сокращают время обслуживания в отделениях . Ежемесячная аудитория активных пользователей приложения Почты России в крае-240 тысяч человек. Не выходя из дома, с помощью личного кабинета, можно выбрать ближайший пункт приема. Данные операции существенно сокращают период обслуживания и получения посылок. Буквально, не выходя из дома, можно оплатить и заполнить анкету на прием в удобное для вас время.

- В перспективных планах всей страны и «Почты России» еще год назад был переход в цифровые сервисы, с последующим развитие. С приходом пандемии, были внесены свои коррективы в ход работ организации. Поэтому внедрение и продвижение цифровых сервисов в жизнь наших клиентов, потребовало от нас особых усилий, - отметила Елена.

Отдельного внимания заслуживает услуга простой электронной подписи, сокращенно ПЭП,

- Сегодня на Кубани совершается около 90% почтовых отправлений, составленных с помощью ПЭП. Чтобы получить свою посылку быстро, вы получаете СМС-код и уже без паспорта, без заполнения бумажных извещений, приходите в отделение связи и получаете свою посылку, - пояснила Елена Бабак.

ПЭП уже оформили 2,2 миллиона жителей края, это около 35% населения Кубани. Получить простую электронную подпись можно в ближайшем почтовом отделении, мобильном приложении или официальном сайте. Процесс выдачи занимает несколько секунд.

Также заметно, что чаще всего жители края оплачивают через почтальонов коммунальные услуги – на них приходится 87% всех платежей, совершенных через мобильный почтово-кассовый терминал. Аппаратами оснащены 69% почтальонов. Работники, которые доставляют посылки и письма, через терминал могут принять налоги в режиме реального времени.

- Мы принимаем все виды коммунальных платежей. Мобильный почтово-кассовый терминал состоит из самой кассы, где получается фискальный чек, и смартфона , который позволяет считывать штрих-код на почтовом отправлении или на квитанции об оплате, налогов или штрафов ГИБДД. Операции загружаются сразу же в лицевой счет плательщика. Таким образом, мы постарались обеспечить всех жителей края сервисом, который легко предоставляется и очень легко отслеживается, - говорит руководитель управления.

Елена Бабак отметила, что «Почта России» - это люди. Процессы работ полностью связаны с ними. Это один из крупнейших работодателей в стране. На данный момент в регионе здесь работают около 11 тысяч сотрудников.

Средний возраст сотрудников-44 года. Заработная плата работников основного производства составляет 24 722 рубля. Почтальоны получают 16 338, операторы 21 824. Для всех, кто работает в «Почте России» предусмотрены социальные выплаты среди которых: предоставление средств для оплаты медицинских услуг в случае дорогостоящего лечения, материальная помощь работнику в случае смерти его близких родственников, подарки к юбилейным датам, предоставление средств в связи с утратой или повреждением жилого имущества, частичная оплата стоимости санитарно-курортной путевки на отдых и многое другое.

По итогам пресс-конференции, было обозначено, что на сегодняшний день «Почта России» демонстрирует свою гибкую и современную систему, которая готова оперативно перестраивать процессы в зависимости от потребностей общества.