Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 июля 2021: 195 тысяч жителей краевой столицы привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения на Кубани не прекращается. Это единственный способ получить коллективный иммунитет. Он достигается, когда прививку от COVID-19 получают как минимум 60% взрослого населения региона.

Каждый день прививку от инфекции делают несколько тысяч человек. Только в Краснодаре вакцину от страшной инфекции получили 195 000 людей, в том числе мэр города Евгений Первышов. Он получил второй компонент вакцины.

— Эпидемиологическая ситуация усугубляется, и исправить положение можем мы сами. Уверен, выбор в пользу здоровья, привычного ритма жизни сделают большинство наших земляков, — написал Евгений Первышов в телеграме.

По данным на 8 июля, в Краснодарском крае заразились 210 человек. Больше всего заболевших в краевом центре. Здесь сдано сразу 36 положительных тестов на COVID-19. В антирейтинг также попали Лабинский и Крымский районы. Здесь выявили по 14 случаев соответственно.

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