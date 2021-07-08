«Не болей»: организаторов концерта Zivert в Краснодаре оштрафуют за нарушение масочного режима

В Красноярске же организаторы концерта заплатили за шоу без масок 200 тысяч рублей штрафа

7 июля в Краснодар с концертом приехала певица Zivert. Она выступила на площадке «Баскет-холл», которая вмещает 7500 человек. Трибуны были заполнены – люди пели, веселились, снимали видео и благодарили артистку. Лучшего вечера и для зрителей, и для певицы, и для организаторов концерта не придумаешь, но…если бы такой концерт случился до пандемии.

Сейчас же провести выступление с таким количеством зрителей без масок и дистанции – грубое нарушение. Начнем с того, что массовые мероприятия в целом запрещены по всей России. Поэтому как только фото и видео увидели в администрации, началась проверка.

- Органы исполнительной власти Краснодарского края и Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю не согласовывали проведение этого концерта. Более того, в Администрацию Краснодарского края за согласованием организаторы не обращались. Сейчас по факту нарушения постановления губернатора № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края", проводится проверка. В первую очередь – в отношении площадки, где проходил концерт, - сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По результатам проверки будут приняты меры. Вероятнее всего, площадку оштрафуют на круглую сумму за несоблюдение масочного режима. Такая же ситуация была с концертом Zivert в Красноярске. Там площадка и организаторы заплатили 200 тысяч штрафа за шумный концерт. Сегодня, 8 июля, певица должна будет выступить в Ростове.