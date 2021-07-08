В Сочи полицейский, насмерть сбивший туристку, прикинулся безработным

Обстоятельства случившегося выясняются

В два часа ночи «Мерседес» лихо ехал по ночным магистралям курорта. Но в один момент через пустую от машин дорогу выбежала девушка, она хотела быстро проскочить проезжую часть. Но водитель иномарки не успел затормозить, он на скорости сбил пешехода. Туристка отлетела от капота на метр, а ошарашенный случившимся мужчина в панике вызвал полицию и скорую.

- ДТП случилось в Сочи 6 июля в два часа ночи. По предварительным данным, на улице Ленина водитель «Мерседес» сбил девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Девушку забрала «скорая». Через время стало известно, что она скончалась в больнице от полученных травм. Ей был 21 год.

В это время сотрудники ДПС осмотрели место аварии. Потом стали опрашивать водителя, очевидцев и составлять протокол.

- Предъявите документы, - попросил инспектор мужчину, который находился за рулем иномарки. Тот замешкался, но вытащил из бардачка все, что было.

- Где проживаете?

- Местный.

- А работаете?

- Безработный, - наотрез говорил мужчина.

В разговоре инспектор почувствовал запах алкоголя и попросил пройти медосвидетельствование, но водитель отказался. Предположительно, он был пьян. А когда сотрудники ДПС «пробили» участника аварии по документам, оказалось, что он никакой не безработный, а сотрудник полиции - патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов Сочи.

У мужчины был выходной и ехал он по гражданке. Но это не стало оправданием. О смертельной аварии, которую спровоцировал сотрудник органов внутренних дел, и при этом не согласился пройти медосвидетельствование, доложили начальству. Полицейского уволили по отрицательным мотивам. Сейчас проводится проверка, но не исключено, что после смерти девушки заведут уголовное дело, материалы направлены в следственный комитет.

Стоит отметить, что руководителей уже бывшего ППСника также привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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