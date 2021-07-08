Выгуляйте папу: многодетные матери Кубани рассказали о секретах семейного счастья

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8 июля - День семьи, любви и верности. В эфир радио «КП - Краснодар» вышел специальный праздничный выпуск программы «Whatsapp - Кубань». В гости к ведущей Анастасии Барбаш пришли три многодетные мамы. Вот что они рассказали о свой общественной деятельности и укладе в семьях.

- Как вы решились стать многодетной мамой?

- Всё просто! Я выросла в большой семье. И муж тоже из многодетной, так что у нас даже вопроса такого не возникло. Люди выросшие в многодетной семье, не боятся. Они даже не называют какие-то вещи трудностями. Просто живут и всё. И мы с мужем сразу знали, что будет столько детей, сколько Бог даст, - рассказывает Ирина Стовба.

Девушка пришла в студию на шестом месяце беременности. Сейчас она ожидает четвёртого ребёнка.

- Какие самые приятные моменты материнстве в таких масштабах?

- Самое приятное, когда они вместе накидываются, обнимают и говорят, что любят. А теперь мне ещё и живот целую, я не могу передать какое это счастье, - рассказывает Ирина со слезами на глазах.

Есть и другая сторона: хлопоты, заботы, финансовые трудности. Именно поэтому некоторые многодетные мамы после того как дети вырастают берутся за общественную деятельность. Светлана Васильева создала и возглавила общественную организацию детский центр «Дети Кубани». В браке женщина уже 36 лет, свои дети выросли, теперь она помогает другим семьям.

- Какие семьи ваша организация берёт на поруки?

- Мы принимаем многодетные семьи и не смотрим малоимущие или нет. Я считаю, что любая семья, которая решилась родить и воспитывать троих и более детей – уже имею право на поддержку. Мы организовываем бесплатные юридические организации, добываем билеты в театры и музеи, находим путёвки со скидками, организовываем детям досуг.

Многодетные мамы в программе "Whatsapp - Кубань" с Анастасией Барбаш

- Папы принимают участие в ваших мероприятия или развлечение и воспитание больше держится на плечах мам?

- Когда мы организовываем что-то, я всегда прошу возьмите с собой папу, пожалуйста. Выгуляйте папу! Папы ведь в декрет не уходят, они работают круглосуточно. Наши вторые половинки нужно беречь, заботится о них. От того, как мы будем относиться к мужчинам, будет зависеть счастье семьи. На папу тоже смотрят дети, - рассказывает Светлана Васильева, председатель общественной организации.

Детский центр «Дети Кубани» не единственная общественная организация, которая помогает многодетным семьям. Татьяна Борисова – волонтёр региональной общественной благотворительной организации «Надежда многодетных семей» и мать троих детей. В браке 15 лет, младшему из троих детей 3 года.

- Наша благотворительная организация тоже обеспечивает досуг для детей, мы собираем финансовую и вещевую помощь для тех, кто оказался в трудной ситуации. Помогаем собрать детей в школу и делаем подарки к Новому году. Нам помогают спонсоры. У нас состоят полторы тысячи семей, - объясняет Татьяна Борисова. – Потребности у семей очень разные. Много вопросов юридической направленности: как пользоваться льготами, как контактировать с администрацией. Когда женщина становится многодетной мамой, перед ней сразу возникает много вопросов: куда идти, какие документы нести и к кому обращаться, если что-то пошло не так.

- У вас, Татьяна, три сына. Они берут пример с отца. Каким должен быть многодетный папа?

- Папа, у которого много детей – трудолюбив, спокоен. Но самое важное что это любящий мужчина. Важно, чтобы дети видели, как он относится к маме. Если женщину не любят, то ей тяжело будет даваться многодетность. Он должен быть готов и время свободное семье посветить и денег не жалеть. Очень важна физическая помощь! Ещё не мало важно, чтобы мужчина не был брезгливым и помогал ухаживать за детьми, особенно когда они болеют.

- Когда вырастает сын, он становится мужем. Какие качества вы им прививаете?

- Уважительное отношение к женщине, как к источнику радости. Женщина – существо нежное, требующее заботы. У нас мама в семье главная, но не в том смысле, что принимает решения, как старшая. Мама – главный приобретатель благ. Мои мужчины обо мне заботятся, - делится многодетная мама Татьяна Борисова.