«Лезут в море, а вокруг — разруха»: глава Джубги — об отдыхе после наводнения

Туристов не остановило бурлящее море Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Эксперты туриндустрии прогнозируют снижение спроса на курорты Краснодарского края. К ограничениям, введенным ранее из-за неблагоприятной эпидостановки, добавляются опасения нарваться на непогоду, говорят они.

Но погода налаживается, а штормом, даже такой силы, как показывает практика, напугать русского туриста невозможно.

Так штормило курорты Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Они расстилают полотенца прямо поверх сломанных веток, ложатся и загорают. Разве ж их остановишь?! У них отпуск, надо все успеть, - говорит "КП" - Кубань" глава Джубги Андрей Марьин.

О пробах воды в районе Джубги и Лермонтово пока нет и речи. Но народ с удовольствием ловит волны еще бурлящего моря, не обращая внимания на бригады уборщиков по побережью.

На берег вынесло горы мусора Фото: Оксана КРУЧЕНКО

- Помощь по уборке берега мало кто из туристов предлагает. В основном, если нужно что-то для Тик-Тока записать, для собственного пиара, - бурчит глава Джубги. - А местные вышли почти все. Ой, даже не знаю пока, когда мы закончим разбирать эту грязь и мусор, которые принесла с собой большая вода. У меня самого дома вода достигала полуметра. Пришла с гор, постояла полчаса и сошла. Но успела уничтожить почти все, что так тщательно готовили к сезону.

Но люди приехали отдыхать Фото: Оксана КРУЧЕНКО

На подмогу властям Туапсинского района пришли роты казаков. Но пока о возвращении курортного настроения нет и речи.

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