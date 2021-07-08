Медузы в Черном море в Анапе 2021: какие бывают виды, где встретить и чем опасны Фото: Борис КУДРЯВОВ

Медузы в Черном море в Анапе 2021 уже радуют гостей курорта. Снимки с ними пестрят в социальных сетях отдыхающих. Животные уже облепили городские пляжи. Год назад здесь даже было настоящее нашествие медуз.

Медузы в Черном море в Анапе 2021 легко увидеть прямо у берега. Чаще всего они обитают на небольшой глубине – 1-3 метра.

По словам океанологов, медузы в Черном море в Анапе 2021 бывают трех видов: корнерот, аурелия и мнемиопсис. Не все они опасны для человека.

Согласно исследованиям, медузы в Черном море в Анапе 2021 состоят из желеобразной массы. Она на 98% состоит из воды. Но почему медуз отнесли к животным? Из-за пищеварительной системы и мышц. Благодаря им меды плавают.

Чем опасны медузы в Черном море в Анапе 2021? Если увидеть рядом с собой желеобразную массу с фиолетовым оттенком, лучше удалиться. Это медуза-корнерот.

- С середины июля она увеличивается в размерах и становится особенно жгучей. Крупная, с синевато-розоватым куполом и плотными щупальцами, которые и представляют опасность, - рассказывает член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Если на нее наплыть и случайно дотронуться, ужалит так, что мало не покажется. Кстати, ожог, если нежная кожа, можно получить и от выброшенных на берег медуз.

В лучшем случае человек отделается небольшим зудом и легким жжением, в худшем – ознобом и температурой. Бывали случаи, что люди даже теряли сознание после контакта. В этой ситуации медлить нельзя: нужно срочно обратиться к врачу.