Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021: кто едет, какие виды спорта представляют и когда будут выступать

Фото: администрация Краснодарского края

Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021 – таким вопросов задавались жители Кубани с начала пандемии. Из-за коронавирусных ограничений отборочные старты постоянно переносились, спортсмены сидели на чемоданах в аэропортах и ждали решения от организаторов.

Сейчас это все осталось позади. Уже известно, кто поедет на Олимпиаду в Токио 2021 от Краснодарского края. На неделе в сети появилась полная заявка сборной России на Игры.

«КП – Кубань» узнала, какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021. Всего 21 человек. Они представят Кубань в 12 видах спорта.

Бокс

Муслим Гаджимагомедов

Вольная борьба

Любовь Овчарова

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Гандбол

Виктория Калинина

Анна Сень

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Гребля на байдарках и каноэ

Виктор Мелантьев

Олеся Ромасенко

Кира Степанова

Светлана Черниговская

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Гребной спорт

Николай Пименов

Елена Орябинская

Греко-римская борьба

Сергей Семенов

Дзюдо

Михаил Игольников

Легкая атлетика

Сергей Шубенков

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Парусный спорт

Александр Аскеров

Денис Грибанов

Павел Созыкин

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Прыжки на батуте

Дмитрий Ушаков

Сусана Кочесок

Регби-7

Дарья Лушина

Фото: https://t.me/kondratyevvi

Теннис

Елена Веснина

Художественная гимнастика

Алиса Тищенко

Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021 – теперь вопрос закрытый. По данным «КП» – Кубань», еще одним представителем Кубани на Играх могла стать Елизавета Посадских. Она выступит в велоспорте-ВМХ. Она долгое время живет в Краснодаре, но выступит за Московскую область.

Когда будут выступать кубанские спортсмены на Играх – еще открытый вопрос. Полное расписание Олимпиады появится в ближайшее время.