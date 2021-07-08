Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021: кто едет, какие виды спорта представляют и когда будут выступать

Фото: администрация Краснодарского края
Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021 – таким вопросов задавались жители Кубани с начала пандемии. Из-за коронавирусных ограничений отборочные старты постоянно переносились, спортсмены сидели на чемоданах в аэропортах и ждали решения от организаторов.
Сейчас это все осталось позади. Уже известно, кто поедет на Олимпиаду в Токио 2021 от Краснодарского края. На неделе в сети появилась полная заявка сборной России на Игры.
«КП – Кубань» узнала, какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021. Всего 21 человек. Они представят Кубань в 12 видах спорта.
Бокс
Муслим Гаджимагомедов
Вольная борьба
Любовь Овчарова
Фото: https://t.me/kondratyevvi
Гандбол
Виктория Калинина
Анна Сень
Фото: https://t.me/kondratyevvi
Гребля на байдарках и каноэ
Виктор Мелантьев
Олеся Ромасенко
Кира Степанова
Светлана Черниговская
Фото: https://t.me/kondratyevvi
Гребной спорт
Николай Пименов
Елена Орябинская
Греко-римская борьба
Сергей Семенов
Дзюдо
Михаил Игольников
Легкая атлетика
Сергей Шубенков
Фото: https://t.me/kondratyevvi
Парусный спорт
Александр Аскеров
Денис Грибанов
Павел Созыкин
Фото: https://t.me/kondratyevvi
Прыжки на батуте
Дмитрий Ушаков
Сусана Кочесок
Регби-7
Дарья Лушина
Фото: https://t.me/kondratyevvi
Теннис
Елена Веснина
Художественная гимнастика
Алиса Тищенко
Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Токио 2021 – теперь вопрос закрытый. По данным «КП» – Кубань», еще одним представителем Кубани на Играх могла стать Елизавета Посадских. Она выступит в велоспорте-ВМХ. Она долгое время живет в Краснодаре, но выступит за Московскую область.
Когда будут выступать кубанские спортсмены на Играх – еще открытый вопрос. Полное расписание Олимпиады появится в ближайшее время.