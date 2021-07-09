Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 июля 2021: более миллиона жителей Кубани получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения началась на Кубани еще в конце прошлого года. Каждый день прививку от COVID-19 инфекции делают несколько тысяч жителей Кубани. Уже сейчас вакцину получили более миллиона человек.

– По темпам вакцинации Краснодарский край – один из лидеров в стране. В регион поставлено около 1,2 млн доз вакцины, в ближайшее время ожидаем еще порядка 260 тыс. Сегодня мы видим активный рост числа привитых граждан от COVID-19. И я благодарен всем жителям, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По последней информации, сейчас вакцину от COVID-19 на Кубани получили 1 012 140 человек, в том числе 212,96 тысяч жителей Краснодара.

Массовая вакцинация населения на Кубани не прекращается. За последний месяц в Краснодарском крае заработали около 100 новых пунктов вакцинации. Всего их 332. Это один из самых высоких показателей в стране.

По данным на 9 июля, в Краснодарском крае заразились 212 человек. Больше всего заболевших в краевом центре. Здесь сдано сразу 37 положительных тестов на COVID-19. В антирейтинг также попали Новороссийск и Тимашевский район. Здесь выявили 21 и 15 случаев соответственно.