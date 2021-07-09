Оперировали лучшие врачи России: в Сочи леопарду под наркозом вылечили больной клык

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В сочинском нацпарке вылечили зуб молодой самке леопарда Аибге. Животному ввели наркоз, уложили на операционный стол и приступили к процедуре.

- По рекомендации ветеринаров, леопарду под наркозом осмотрели ротовую полость. Также вылечили поврежденный клык, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Специалисты говорят, что проблемы со здоровьем зубов у воспитанников Центра восстановления леопарда - очень редкое явление. Здесь единицы хищников, которым лечили клыки. Самка Аибга была на операционном столе третья.

- Мы сталкивались с подобным всего два раза. В 2010 году пациентом был самец Алоус — отец Аибги. Его привезли из Туркмении с уже поврежденным зубами. А в марте 2020 года лечили клыки самке Олимпии, ей их повредили вовремя конфликта с другими особями, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе «Сочинского национального парка» Николай Воронин.

Все процедуры провели лучшие специалисты страны. Для лечения клыка в Сочи приехали из столицы главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный ветврач клиники «Раденис» Наталья Корнилова.

СПРАВКА «КП»

Самка по имени Аибга родилась в Центре восстановления леопарда в 2018 году. Её родители — Алоус и Чери. Это первая пара хищников, от которых в Центре удалось получить потомство. В дикую природу Аибгу выпустили в августе 2020 года.

На данный момент в нацпарке обитают 13 особей переднеазиатского леопарда. Всего за время существования Центра в дикую среду выпустили 10 леопардов, шесть из которых прекрасно адаптировались и уже живут в природе около пяти лет.