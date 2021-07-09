В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек

Обстоятельства выясняются

Авария с рейсовым автобусом произошла утром 9 июля в Хостинском районе Сочи. По предварительным данным, в поселке Барановка по улице Армянской водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, влетел в Hyundai Porter и съехал в кювет.

Авария с автобусом в Сочи

- Предварительно, пострадало 12 человек. На момент совершения ДТП в автобусе находилось 30 человек, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария с автобусом. Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Все пострадавшие пассажиры доставлены в местную больницу, их состояние пока неизвестно.

Авария с автобусом в Сочи

- Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

Спасатели оказывают помощь пострадавшим. Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Местные жители сообщили, что у автобуса отказали тормоза. Сейчас точные причины устанавливают специалисты. На место выехал также исполняющий обязанности прокурора Хостинского района Сочи Михаил Прихленко, отметили "КП""-Кубань" в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария с автобусом в Сочи

Авария с автобусом в Сочи

Авария с автобусом в Сочи

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