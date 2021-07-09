Эксперты наполнили народную программу ЕР инициативами по поддержке семей

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Партия “Единая Россия” пополнит свою народную программу инициативами общественников и экспертов по поддержке семей, имеющих детей. Речь идет о повышении ежемесячных пособий, отмене НДФЛ для многодетных, увеличении возможностей использования материнского капитала.

На площадке партии 8 июля состоялась стратегическая сессия “Народная программа “Единой России” - семьям с детьми”, где приняли участие представители некоммерческих организаций, эксперты и депутаты, пишет nashgorod.ru.

Как подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова, ставшая участником обсуждения, важно, чтобы поддержку получали семьи разных категорий. При этом новыми мерами, уверена эксперт, могли бы стать: повышение суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы, увеличение этого периода до трех лет, предоставление налоговых льгот для организаций, которые помогают семьям решать вопрос с жильем, меры поддержки бабушкам и дедушкам, помогающим присматривать за внуками.

Также Кузнецова подчеркнула: получать меры поддержки важно по принципу одного окна. Она считает, что родители должны заниматься воспитанием ребенка, а не узнавать, куда и к кому обратиться, чтобы получить положенные выплаты.

С предложением увеличить возможности для получения пособия для детей 1,5-3 лет также выступила блогер, специализация которой - воспитание детей, Елизавета Золотухина. В данный момент эти выплаты могут получить родители, доход которых не больше двух МРОТ.

В процессе обсуждения участники также выступили с инициативой о расширении возможностей использования маткапитала. Например, прозвучали предложения использовать средства материнского капитала, чтобы оплачивать сады, организованные индивидуальными предпринимателями, устанавливать газовое оборудование, оплачивать противопожарную сигнализацию, приобретать автомобиль. При этом нужно отменить трехлетний мораторий на вложение этих денег в улучшение жилищных условий, подчеркнули участники обсуждения.

В рамках прошедшей сессии также поговорили о мерах укрепления здоровья мужчин, программе трудоустройства подростков, создании МФЦ поддержки семей с детьми, а также отмене НДФЛ для семей, где воспитываются четыре и более ребенка.

До этого, по информации сайта ER.ru, председатель партии Дмитрий Медведев призвал россиян принимать активное участие в формировании народной программы партии. Он отметил: в ней должны быть отражены все проблемные вопросы современной жизни россиян и их решения.

- Сейчас, в непростой период, необходимо поддержать такую уязвимую категорию граждан, как семьи с детьми. Об этом говорил и президент Российской Федерации в своем послании и на съезде «Единой России». Уже с первого июля выплаты могут получить неполные семьи и беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На недавней сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева дополнительно направили два миллиарда рублей на социальную поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет. Такими выплатами уже смогли воспользоваться почти 200 тысяч семей, - рассказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания края Николай Гриценко.