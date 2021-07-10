Кемпинги на Черном море в Краснодарском крае 2021: где отдохнуть «дикарем», как найти и сколько стоят

"Дикарем" в Краснодарском крае есть где отдохнуть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свежий воздух в противовес бетонным джунглям. Запеченная на углях картошка вместо карбонары. Сон под звездным небом, звуки гитары и запах моря – если все это откликается в вашем сердце, то вам просто необходимо познакомиться с таким видом активного отдыха, как кемпинги на Черном море в Краснодарском крае 2021.

Кемпинг «Сосновый Берег»

Архипо-Осиповский сельский округ

400 руб/сутки – взрослый

300 руб/сутки – ребенок от 4-х до 12 лет, дети до 4-х лет бесплатно

Кемпинг «Сосновый Берег» - идеальное место для любителей путешествий на автомобиле. Располагается вблизи поселка Архипо-Осиповка, до которого, при желании, можно прогуляться пешком или доехать на авто. В самом поселке большое количество курортных развлечений, начиная от ресторанов с морскими деликатесами и заканчивая аттракционами.

Каждому гостю лагеря предоставляется бесплатное парковочное место, стол и лавки, питьевая вода, душ и туалет. На территории есть магазин, где можно купить все необходимое. Один из минусов – это отсутствие электричества, но зарядить свои устройства можно вечером, когда включается генератор.

Рядом с кемпингом находится чистый пляж из гальки с пологим берегом и ровным дном, что очень удобно для детей или пожилых людей. Большим плюсом является наличие густых сосен, которые сохраняют прохладу и не дадут получить тепловой удар.

Место отлично подойдет для любителей активного отдыха, ведь здесь есть большой выбор различных летних развлечений. Например, дайвинг или подводная охота. Хотите увидеть, что-то новенькое? Вы можете выбрать экскурсии в самые интересные места Архипо-Осипского района, такие как Гебиусские водопады, дача Назарова, музей хлеба, музей вина, а для детей есть дельфинарий и аквапарк в самой Архипо-Осиповке.

Кемпинг «Енот»

Туапсинский район, поселок Лермонтово

400 руб/сутки – взрослый

300 руб/сутки – ребенок от 4-х до 11 лет, дети до 4-х лет бесплатно

Природа, море и отсутствие людей заставляют туристов отказываться от благ цивилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если вы давно искали прекрасное место для отдыха всей семьей, то вам определенно стоит рассмотреть этот лагерь с говорящим названием.

Основная особенность кемпинга, как вы уже могли догадаться, заключается в том, что на территории живут ручные еноты, с которыми всегда можно сфотографироваться, погладить и просто понаблюдать за этими чудными зверьками. Что определенно приведет в восторг любителей животных и детей.

Одно из главных преимуществ базы-отдыха заключается в наличии «тихого часа», который строго соблюдается с 23:00 до 7:00 – это отличная возможность расслабиться и отдохнуть без посторонних звуков.

Кемпингом бесплатно предоставляются чистый туалет, душевые с горячей водой, умывальники, столы с лавками и мангалы, электричество для зарядки гаджетов, Wi-Fi, питьевая вода, трансфер с моря и детская анимация. За дополнительную плату вы всегда можете арендовать палатку, спальник или каремат.

Лагерь расположен в 10 минутах от центра поселка, где вы всегда можете найти магазины, кафе, рестораны и выход на центральный песчаный пляж. Ну, а если вы предпочитаете уединенное местечко и тихий отдых, то администраторы кемпинга расскажут вам как попасть на дикие пляжи и насладиться покоем и умиротворением.

Кемпинг «Парус»

Геленджикский район, поселок Кабардинка

300 руб/сутки за одного человека

Дети до 5 лет включительно – бесплатно

Кемпинг предоставляет комфортный отдых наедине с природой вдали от городского шума и суеты. Находится он на самом побережье черного моря и вмещает примерно около 200 человек. Место на самом деле спокойное и невероятно живописное. Отлично подходит для семейного отдыха, ведь все удобства находятся прямо на территории (душ, туалет, магазин). Приятным бонусом будет оборудованная детская спортивная площадка, где может хорошо провести время не только ребенок, но и его родители, играя на песке в волейбол.

Кемпинг «Горизонт» с садом

П. Лермонтово

400 руб/сутки с человека

600 руб/сутки за двоих

Если вы человек, который любит наслаждаться изысканными и яркими видами, то вам точно сюда, потому что вид на море в данном кемпинге невероятный. Идти до него, кстати, примерно 10 минут. Кемпинг находится недалеко от центра, но это не мешает, потому что шума с дорог не слышно. Рядом также располагается аквапарк, поэтому, если вам или вашему ребенку захочется повеселиться, то проблем с этим не будет!

Кстати, говоря о веселье, на территории кемпинга работает бар и доставка, а также активным спросом пользуется верховая езда и рыбалка. На территории есть все удобства для вас и даже ваших питомцев: душ, туалет, мангал холодильник - бесплатно. Если у вас нет палатки, то вы смело можете взять ее в аренду. Имеется трансфер до вокзала и аэропорта.

Кемпинг «Берег мечты»

П. Джубга

1000 руб/сутки с человека

Один из самых популярных автокемпингов, а все потому, что на круглосуточно охраняемой территории есть абсолютно все для крутого отдыха, инфраструктура достаточно развита. Разбить палатку можно не только на лесной зоне, но и на побережье. Кроме необходимых душа, туалета и умывальников есть:

Кафе;

Магазин;

Прокат

Морозильные камеры;

Магазин пляжных товаров;

Электричество.

Удобно то, что около каждого места для палатки установлен мангал, а также столы и скамейки. Интересно и то, что так называемого отбоя в этом кемпинге нет, веселиться можно сколько угодно, главное уважать соседей. А плюс это или минус – каждый решает сам.

Кемпинг «Ежик»

П. Геленджик

250 руб/сутки с человека

Дети до 5 лет – бесплатно, дальше скидка в 50 рублей

Этот кемпинг имеет по истине уникально расположение, потому что находится в самом центре Геленджика, поэтому, выходя, вы сразу попадете на главную городскую набережную, где вас будут ждать множество развлечений.

Море находится в 20 метрах от кемпинга, а все палатки – в тени под большими деревьями, поэтому даже в самый палящий день не будет неимоверно жарко. В стоимость входят комфортные душевые с горячей водой, чистые туалеты с канализацией, умывальники с мылом, мангальная зона, столы и стулья, свет на деревьях, закрытая территория, видеонаблюдение. Кстати, с электричеством и розетками тоже нет никаких проблем!

Кемпинг «Бугазская коса»

Ст. Благовещенская

Въезд автомобиля на 1 сутки - 300 руб

Въезд автомобиля - 150 руб

Установка палатки - 150 руб

Это место достаточно популярно среди серферов и семейных пар с детьми. Алые закаты, песчаные пляжи и дельфины, которые приплывают прямо к берегу пленили многих. На территории работают несколько кафе, есть развлечения как для детей, так и для взрослых. Море, палатки, костры, рассветы и закаты – романтика. Но с туалетами здесь есть большие проблемы, как, впрочем, и с тенью. Это место только начинает развиваться, поэтому с инфраструктурой похвастать не может. Однако хороших впечатлений останется не мало и это факт.

Кемпинг «Геленджик»

Находится в п. Криница

Легковой автомобиль 150 руб/сутки

С человека 50 руб/сут. Душ 50 руб/сутки

Высокие сосны и липы здесь защитят вас от солнца. Море находится сразу же при выходе с территории. Есть и развлечения детям, например, чешский луна-парк. Место довольно тихое и спокойное. Но если вдруг вы любите шум и веселье, то ночью ближе к берегу очень шумно - кафе, музыка, танцы. Особенно популярны в здесь местные чебуреки, считаются местным достоянием. Недалеко находится городской пляж и рынок.

Кемпинг «Южное взморье»

П. Агой, Туапсинский район

300 руб/сутки

Если вы устали от людей и хотите единения с природой в тихом и малолюдном месте, то вам сюда. Об этом кемпинге знают немногие. Вода чистая и лазурная, открытое море. Весь кемпинг находится на ровной поверхности в тени. Имеются все удобства. Однако инфраструктура не очень развита, поэтому это место подходит для визуального наслаждения природой, но никак не для активного отдыха.

Надеемся, что ваш отдых будет незабываем.