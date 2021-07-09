Стали известны подробности взрыва судна в Анапе

Судно, на котором случился взрыв. Фото: sea.travel.123.rus

Несчастный случай произошел во время морской прогулки в районе морского порта Анапы. Там на борту маломерного судна внезапно загорелся баллончик от газовой горелки. В результате две женщины получили ожоги. От госпитализации в больницу пострадавшие отказались.

- По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте.

По результатам проверки примут процессуальное решение.