Олег Матюха: «У Сириуса большие хоккейные перспективы!»

Юные хоккеисты с тренером Рустамом Азимовым.

Есть такое мнение, что на юге нашей страны хорошо играют в футбол, а на севере и в Сибири – в хоккей. И во многом так и есть – достаточно взглянуть на спортивные результаты команд в разных регионах России. Но Сириус в этом смысле отличается от других городов. Ведь благодаря Олимпиаде здесь появилось множество прекрасных объектов для зимних видов спорта. Что создало предпосылки для их развития – в том числе и хоккея.

Основатель и руководитель местного хоккейного клуба «Вектор Сириус» Олег Матюха не скрывает, что хочет создать в Сириусе как минимум одну из сильнейших в стране школ хоккея. А началось все с вопроса о том, чем занять внука.

- В Сочи раньше мало знали о зимних видах спорта – в основном смотрели такие соревнования по телевизору. Но, конечно, Олимпиада все изменила. И, когда я увидел, какие великолепные ледовые площадки у нас появились, то загорелся идеей развивать хоккей. К тому же, стоял вопрос, в какую секцию пристроить внука. А хоккей, как и другие командные виды спорта, дисциплинирует, развивает качества, которые очень пригодятся в жизни, - рассказал Олег Матюха.

Сириус не только поддерживает, но и активно помогает местному хоккейному клубу и предоставляет для соревнований свои ледовые площадки.

Так предприниматель стал спонсором хоккейного клуба. И желающих заниматься этим видом спорта оказалось немало – через клуб прошли уже больше ста человек. Причем среди них немало детей и из других городов и регионов России! Доходит до того, что родители, видя высокий уровень подготовки в ХК «Вектор Сириус», специально переезжают на юг, чтобы их дети могли здесь заниматься. Воспитанники клуба уже завоевали четырнадцать золотых медалей на российских соревнованиях. И Олег Матюха уверен, что это только начало.

- Наши дети – это первые сочинцы, вовлечённые в хоккей. Думаю, что в скором будущем этот вид спорта в нашей стране будет тесно ассоциироваться с Сириусом, - говорит он.

По словам Олега Матюхи, Сириус не только поддерживает, но и активно помогает местному хоккейному клубу и предоставляет для соревнований свои ледовые площадки. Также тренировки и игры проходят во дворце «Айсберг» и в других объектах олимпийской инфраструктуры. В общем льда всегда хватает.

В планах – совершенствовать образовательный процесс, для чего , опять таки при помощи Сириуса привлекать опытных тренеров. И, конечно, налаживать связи с другими хоккейными школами.

- Сейчас мы ведем переговоры с детской хоккейной академией в Канаде. Возможно уже в конце августа их представители приедут к нам для подписания соглашения о совместном сотрудничестве, - рассказал Олег Матюха. - Конечно, это даст нашему клубу еще больше возможностей для развития – а это для ребят сейчас самое главное!