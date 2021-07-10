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Происшествия10 июля 2021 15:51

На Кубани 13 автомобилей попали в ДТП из-за пожара в поле

Пострадали три человека
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Массовая авария случилась 10 июля около 12:50 в Крымском районе. По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за дыма от пожара. Недалеко от дороги загорелось поле, дым от которого и перенесся на проезжую часть.

На Кубани 13 автомобилей попали в ДТП из-за пожара в поле

- В больницу для осмотра доставили трех пострадавших, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия сейчас работают три наряда ДПС, организовано реверсивное движение. Все точные подробности уточняются.

ЧППроисшествия: ДТП