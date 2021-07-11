Опасно ли купаться в Черном море после потопа

Фото: администрации Геленджика.

Говорить о том, что водоемы Краснодарского края загрязнены, к сожалению, в последнее время приходится все чаще и чаще. Как правило, причиной тому служит деятельность человека. Причем, как производственная, так и бытовая. Взять, к примеру, одну из самых главных артерий Кубани, носящую одноименное название.

В прошлом году «Комсомолка» публиковала ужасающие кадры, сделанные на Кубанской набережной в Краснодаре. На фотографиях видны трубы, по которым стекает темная и дурно пахнущая жидкость прямо в реку. Далее эти стоки, смешиваясь с водой, спускаются к устью. Неудивительно после этого встречать мертвых подводных обитателей на берегах.

Бывают, конечно, и случаи, когда в гибели рыбы виновата сама природа. Так, например, произошло в том же 2020 году в Тимашевском районе, когда кверху брюхом всплыли тысячи особей крупного толстолобика. В минприроды тогда заявили, что массовый мор рыбы случился из-за аномально жаркой погоды: вода слишком прогрелась, кислорода в реке стало катастрофически мало.

И подобных ситуаций из года в год не становится меньше. Об этом беспокоится федеральное ведомство – Росприроднадзор. Его руководитель Светлана Радионова неоднократно обращала свое внимание на состояние экологии в Краснодарском крае. Одно из последних экологических ЧП, произошедших в Краснодарском крае, это разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря в Туапсе на площади 1 млн. кв. м. Тогда Радионова заявила, что ущерб природе принесен на 70 миллионов рублей. А СК даже возбудил уголовное дело.

- Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории Черного моря (ч. 2 ст. 252 УК РФ). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела в городе Туапсе УФСБ России по краю и ОМВД по Туапсинскому району, - сообщали ранее в пресс-службе ведомства.

Однако и недавняя стихия, вероятно, смогла нанести непоправимый вред черноморской экологии. Затопленные из-за дождей населенные пункты, к слову, до сих пор восстанавливают власти и волонтеры. Вода, которая быстрым темпом заполонила каждый угол – сливные колодцы, выгребные ямы, септики и иные места, кишащие бактериями, - нашла свой последний приют в Черном море. Даже специалисты заявляли, что купаться в Черном море после шторма в Краснодарском крае 2021 было нельзя как минимум два дня. После бури в воде может содержаться много болезнетворных организмов.

– В воду попадает при таком явлении вся грязь, нанесенная реками. Именно поэтому необходимо дождаться проб воды, – говорили ранее в кубанском Роспотребнадзоре.

Сейчас уже стало известно, что пробы воды оказались в норме, инфекций не обнаружено. Но не случайно федеральный Росприроднадзор решил проинспектировать многие водные объекты России.

– Их будем исследовать комплексно, чтобы понять, насколько вообще здоров наш «организм». Инспекторы обследуют все угрозы состоянию водоемов: объекты НВОС, скотомогильники, незаконные постройки, затонувшие и полузатонувшие суда. Возьмем пробы воды на фоновые загрязнения, - заявила Светлана Радионова, отметив, что до ноября месяца специалисты должны будут побывать на Черноморском побережье.

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