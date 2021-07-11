Мощи Александра Невского в Краснодаре 2021: дата, встреча и нахождение мощей

Фото: администрации края.

Мощи Александра Невского в Краснодаре 2021 ждут тысячи верующих. В год 800-летия со дня рождения полководца, ковчег с прахом святого благоверного великого князя побывает только в одном храме. Жители могут поклониться святыне уже в воскресенье, 11 июля.

Когда доставят мощи Александра Невского в Краснодар 2021

Мощи Александра Невского в Краснодаре 2021 окажутся 11 июля в 16:00. Встречать святыню будут митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий вместе со священниками.

- Перед мощами будет совершен молебен с акафистом, а в 17:00 начнется Всенощное бдение, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской епархии.

Где можно поклониться мощам Александра Невского в Краснодаре 2021

Святыня прибудет 11 июля в 16:00 в Екатерининский кафедральный собор на улице Коммунаров, 52. Здесь ковчег будет находиться все время пребывания в городе.

Мощи, согласно верованиям христиан, обладают чудодейственной силой. Если к ним прикоснуться, можно излечиться от многих болезней, защититься от зла и демонской силы. Верующие верят, что Александр Невский, который при жизни прославился добрыми делами, после своей смерти помогает людям и направляет на путь истинный.

В храмах верующих просят соблюдать дистанционный и масочный режимы. Фото: Алесандр Груз

Приложиться к иконе смогут все желающие.

- Во время богослужений будут приняты необходимые меры профилактики распространения коронавируса, - уточняют в Кубанской епрхии.

Святыню будут протирать специальным антисептиком, все поверхности в храме - обрабатывать обеззараживающим раствором.

Православных будут ждать на молитву и поклон святыне до 17 июля.

СПРАВКА «КП»

Александр Невский был причислен к лику святых в 1547 году в качестве благоверного князя и является популярной фигурой у православных верующих до сих пор. В XVIII веке мощи полководца были перенесены в Александро-Невскую лавру, что в Санкт-Петербурге, где хранятся до сегодняшнего времени.