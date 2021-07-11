Истерзанную внучку нашла бабушка: мать изрезала пятилетнюю дочь, а после свела счеты с жизнью

Фото: Илья СМИРНОВ.

Страшная трагедия случилась в квартире одной из многоэтажек на Рахманинова в Краснодаре. В комнате творился настоящий ад. На полу лежало тело пятилетней девочки, которое было усыпано множественными ранами. Ребенка били ножом в живот и грудь. Ударов насчитали минимум 10 - выжить после таких зверств было просто невозможно.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на погибшую девочку наткнулась бабушка.

- Женщина не могла дозвониться до своей дочери, забеспокоилась, потому решила приехать по адресу, где они проживают, и узнать, все ли в порядке, - говорит Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Женщина нажимала на звонок в течение нескольких минут, но никто дверь не открывал. Тогда она решила вызвать полицию и попросить помощи спасателей, чтобы вскрыть замок. А там, пятилетняя внучка в луже крови...

Сразу после случившегося начались разбирательства – начали искать убийцу, а также мать девочки. Отыскали родительницу в одном из городских моргов. 34-летняя женщина, предварительно, скончалась от падения с высоты. Ее нашли во дворе многоэтажки улицы Российской.

Фото: instagram.com/shanhai_krd

- В этом доме она не жила. Приехала туда незадолго до смерти. Упала с балкона, - рассказывает жилец одной из соседних многоэтажек.

По некоторым данным, погибшую подозревают в убийстве собственной дочери. Вот только, что могло стать мотивом, пока не ясно.

- Слышала, что на учете семья не состояла, женщину эту толком никто не знает, видели буквально пару раз, толком впечатлений о ней не сложишь, - рассказывает соседка погибшей Анна. – Но на вид – нормальная была, одета неплохо, правда, пила в последнее время часто. Наверное, крыша и поехала. Иначе как объяснить то, что она не вызвала скорую ребенку, а побежала пьянствовать с какими-то приятельницами?

В этой многоэтажке и жила женщина со своей дочерью.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают в СК. Правоохранители опрашивают родственников и друзей семьи. Назначены все необходимые экспертизы, чтобы установить полноту картины, а против женщины возбудили уголовное дело за убийство малолетнего.

- Проводятся следственные действия, направленные на выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.