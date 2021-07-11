Медведь с фаером и Джоконда с базукой: в Краснодаре проходит выставка художника Бэнкси, которого никто не видел

В Краснодаре проходит выставка художника Бэнкси, которого никто не видел.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Жители кубанской столицы получили подарок - в Краснодар привезли работы именитого художника современности, британского стрит-арт художника Бэнкси. Он предпочитает оставаться неузнанным. Общественность до сих пор гадает, какое же настоящее имя художника и кто он сам. Тем временем он продолжает создавать остросоциальные картины.
На выставке есть и инсталляции.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Стоит сказать, что помимо своих граффити, он известен как политический активист и режиссер. Вокруг его личности и творчества множества споров: одни считают его лицом современного искусства, другие озабочены якобы популяризацией вандализма.
В экспозиции собраны самые популярные работы Бэнкси.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В экспозиции «Бэнкси. Анонимный провокатор», которая открыта в в Краснодарском выставочном зале представлены более 90 работ.
Постер художника, который заставляет задуматься о жизни.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Это полотна, фотографии, постеры и копии уличных граффити, а также мультимедийный контент.
У работ художника некоторые люди проводят больше получаса, изучая каждый штрих.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Одна из самых популярных работ автора, которая всегда притягивает к себе внимание людей, - Мона Лиза с базукой. Возможно, художник хотел подчеркнуть диссонанс между нежной улыбкой Джоконды и мощным оружием уничтожения, которое она держит в руках…
Одна из самых популярных работ автора, которая всегда притягивает к себе внимание людей, - Мона Лиза с базукой.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Но есть и другая трактовка: спокойствие Моны Лизы отражает пресыщенность благополучного общества новостями о войнах.
"Девочка с шаром" - еще один "магнит" на выставке. Это произведение, по результатам опросов, стало любимым художественным образом у британцев.
"Девочка с шаром" - еще один "магнит" на выставке.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Каждый трактует смысл изображения по-своему: кто-то в улетающем шарике видит потерю, кто-то — освобождение.
Еще одно из наиболее узнаваемых произведений Бэнкси - «Любовь в воздухе». Граффити, на котором участник уличного протеста собирается метнуть цветы вместо коктейля Молотова.
Еще одно из наиболее узнаваемых произведений Бэнкси - «Любовь в воздухе».
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
НА ЗАМЕТКУ
Выставку можно будет посетить до 25 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Возрастное ограничение для гостей 18+. Выставочный зал работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.
На выставку пускают только совершеннолетних.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН