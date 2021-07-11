Авария с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021: трое погибли, среди них - двое детей

Авария с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021 унесла жизни трех человек. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021 произошла вечером на трассе Р217 «Кавказ» около Армавира. Как стало известно, в 18:00 на дороге неподалеку от города столкнулись микроавтобус, в котором ехали пассажиры, а также грузовой автомобиль.

Фото с места ДТП.

По предварительным данным, три человека, в том числе двое детей (8-ми и 14-ти лет), погибли на месте происшествия. Их травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото с места происшествия.

Кроме того, в ДТП пострадали четыре человека - их госпитализировали. Некоторых из них доставили в реанимацию. О том, в каком состоянии находятся остальные, сейчас выясняют врачи.

На месте аварии работают автоинспекторы, а также сотрудники скорой помощи. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото с места аварии.

Прокуратура Краснодарского края уже организовала проверку по факту ДТП с погибшими.

- Volkswagen Crafter, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в надзорном ведомстве. - Там он допустил столкновение с Volvo, который двигался с прицепом. У последнего отлетело колесо, которое повредило ВАЗ 217030.

ДТП унесло жизни трех человек.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- В настоящий момент установлено, что водитель работал нелегально. Поскольку в реестре официальных перевозчиков не числится, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре региона. - Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.