Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители озвучили предположительные причины смертельной аварии с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021. Напомним, вечером на трассе под Армавиром микроавтобус, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на встречку, где врезался в многотонный Volvo с прицепом.

В ДТП погибли 47-летняя женщина и двое мальчиков - 8-ми и 14-ти лет. Четыре человека, по данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, доставлены в ЦРБ Армавира. У них повреждения различной степени тяжести.

Фото с места ДТП.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», водитель большегруза отделался испугом, а вот серьезно пострадал шофер, находившийся в микроавтобусе.

Фото с места аварии.

Версии случившегося рассматриваются самые разные. Одна из них - рассеянное внимание.

ДТП унесло жизни трех человек.

- Водитель, находившийся за рулем микроавтобуса, предположительно, мог ненадолго отвлечься от дороги или, что еще хуже, управлять автомобилем, не отдохнув должным образом, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Достоверно будет известно после проведения следственных действий и экспертиз.

Еще одна возможная причина аварии - перегрев тормозов в микроавтобусе, который и выехал на встречную полосу. Предполагаемый виновник аварии на спуске мог допустить перегрев тормозов - из-за этого машину стало заносить, а водитель не сумел вовремя сориентироваться.

Но установить точные причины ДТП эксперты смогут после тщательно осмотра места происшествия, а также проведения необходимых экспертиз.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отметим, что много вопросов вызывает наклейка "Угадай маневр" на микроавтобусе, в котором погибли пассажиры. Кроме того, прокуратура Кубани уже установила, что водитель работал нелегально.

- В реестре официальных перевозчиков не числится, - уточняют в прокуратуре Краснодарского края.

В отношении водителя автобуса, который сейчас находится в больнице, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Пока речи о его задержании не идет, но, как только он придет в себя, правоохранители собираются задать ему ряд вопросов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Авария с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021: трое погибли, среди них - двое детей

ДТП случилось на трассе Р217 «Кавказ» около Армавира (подробнее)

Видео с места смертельной аварии с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021 (подробнее)