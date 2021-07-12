Депутат Госдумы Констатин Затулин провел 82-й прием граждан в Сочи

Константин Затулин проводит прием граждан в Сочи

Благоустройство общественных территорий, газо- и водоснабжение, ремонт дорог и обустройство детских площадок – эти и другие вопросы обсудил с жителями Сочи депутат Госдумы Константин Затулин в ходе очередного, 82-го по счету приема граждан в своем округе.

Несколько раз за время приёма поднимались проблемы села Прогресс Хостинского района

Пришел на личный прием к Затулину и его бывший коллега – депутат Государственной Думы Российской Федерации первого созыва Вячеслав Смирнов. Он обозначил свое видение по решению ряда существующих в Сочи проблем и предложил начать работу с внесения корректировок в земельное законодательство. Константин Затулин заверил, что внимательно изучит эти предложения и, в свою очередь, рассказал о запланированном совещании по вопросу тарифов на услуги ЖКХ на курорте, пригласив Смирнова принять в нем участие в качестве эксперта.

О проблемах Солохаульского сельского округа рассказал житель села Харциз-второй Владимир Гоман. На протяжении десятка лет там обваливается дорога – оползневой участок ремонтируют, но он снова и снова осыпается. Мужчина внес конструктивные предложения по решению вопроса. Константин Затулин ответил, что уточнит принадлежность этой дороги, а затем обратится к балансодержателю с просьбой предпринять более действенные меры. Второй вопрос касался водоснабжения села – сети здесь имеются, но Водоканал отказывается взять их на баланс. По этому поводу К.Затулин прямо в ходе приема созвонился с руководителем МУП «Водоканал» Антоном Денисовым.

Рассказали о своих претензиях к качеству сельских дорог и жители населенного пункта Высокое Адлерского района. По их словам, улица Брянская в Высоком не ремонтируется уже на протяжении ряда лет, несмотря на многочисленные просьбы и обращения. Константин Затулин связался с руководителем Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, проинформировал его, что направит соответствующий депутатский запрос и попросил подготовить ответ на него в максимально сжатые сроки.

Несколько раз за время приёма поднимались проблемы села Прогресс Хостинского района. Речь, в частности, шла о законности выделения частным лицам земель, прилегающих к селу, а также о водоводе, который необходимо построить и регулярно обслуживать. По второму вопросу Затулин вновь связался с Антоном Денисовым, который заверил, что проект централизованного водоснабжения уже подготовлен, и работы по его реализации будут полностью завершены к концу 2022 года.

Снова обратилась к депутату и Ольга Москатова – жительница дома, расположенного рядом с Дачей Барсовой. Там руководство расположенного рядом отеля Seа Galaxy перекрыло пешеходный проход, которым всегда пользовались жители близлежащих домов. При этом владельцы отеля полностью игнорируют недавно вышедшее постановление администрации Сочи о публичном сервитуте. Константин Затулин дал поручение своим юристам подготовить по этому поводу соответствующее заявление от его имени в городскую прокуратуру.

Подводя итоги приема, Константин Затулин отметил, что острота социально-бытовых и инфраструктурных проблем в округе требует более интенсивной работы властей всех уровней:

«За время своей депутатской деятельности я провел более 80 личных приемов граждан, и вынужден констатировать, что запросов от населения не становится меньше – сказал депутат. – Казалось бы, ремонт небольших сельских дорог – это проблема локальная, но в отдельных населённых пунктах она не решается в течение многих лет. Да, безусловно, местный бюджет – не резиновый, но я считаю, что нельзя годами откладывать решение подобных вопросов. Очевидно, что проблематика сельских территорий округа нуждается в более внимательном подходе».

По каждому обозначенному в ходе приема вопросу будут направлены депутатские запросы. На этой неделе Константин Затулин продолжит встречи с населением округа – в Сочи, а также в Апшеронском и Белореченском районах.