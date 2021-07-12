Выплаты подтопленцам нужно увеличить в пять раз

Представители «Справедливой России — За правду» обсудили введенные для туристов ограничения и последствия разгула стихии в Краснодарском крае.

Встреча руководителя Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия - за Правду» Дмитрия Гусева и председателя Совета регионального отделения партии, депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Дениса Хмелевского с журналистами прошла в Краснодаре. На повестке — темы, которые обсуждает Кубань, то, что волнует жителей края.

В Краснодарском крае после резкого роста количества зараженных коронавирусом ужесточили антиковидные меры. Прежде всего они коснулись туристической отрасли. Отдыхающие теперь вынуждены придерживаться строгих правил, приезжая на море. Заселиться в отели и санатории с первого июля можно теперь только при наличии отрицательного теста или сертификата о прививке. А с первого августа гайки закрутят сильнее - пускать будут исключительно тех, кто поставил вакцину. Для этого на ресепшн у туриста потребуют документ, который выдают только если человек сделал укол.

По словам руководителя Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия - за Правду» Дмитрия Гусева, коронавирусом он переболел дважды. И после того, как болезнь удалось побороть, он сдал тест на антитела — он оказался положительным.

– У меня еще три, четыре месяца будут антитела. У меня есть QR-код, я его использую в Москве и хожу, где хочу. Перед поездкой в Краснодар сделал ПЦР-тест, который подтвердил отсутствие у меня COVID-19, - отметил Дмитрий Гусев.

Представители «Справедливой России — За правду» обсудили введенные для туристов ограничения и последствия разгула стихии в Краснодарском крае.

Однако представители «Справедливой России» отмечают - требования к туристам необходимо смягчить. При заселении в отели и гостиницы курортов Краснодарского края, по их мнению, достаточно отрицательного теста на коронавирус или же справки о наличии высокого титра антител любого образца.

С 1 августа заселятся в отели Краснодарского края смогут отдыхающие с первым компонентом вакцины. Но важное условие - обязательная вакцинация в течение трех дней - отсчитывать будут со дня вселения в гостиницу. При этом туристам напоминают о штрафах. Если человек не сделает прививку в течение указанного срока, то его оштрафуют до 30 тысяч рублей.

Партия «Справедливая Россия - за Правду» собирается добиваться увеличения компенсаций.

- Нужно еще объяснять людям, которые, прибыли на курорт из других регионов, как проходит акклиматизация. Ведь из-за долгого перелета и смены климата некоторые имеют временное ухудшение самочувствия. Считаю, что нужны все же разъяснения по этому поводу, - добавляет Дмитрий Гусев.

- А еще мы поможем всем гражданам Краснодарского края, у которых есть вопросы по вакцинации. У нас есть и юридические и депутатские возможности для этого, – сказал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – за Правду» Денис Хмелевской.

Представители партии считают, что сезонному бизнесу, пострадавшему от разгула стихии, также необходима поддержка.

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Справедливороссы готовят предложение правительству об увеличении компенсации

Машины, смытые в воду, тонны ила во дворах и жилых домах, заваленные ветками улицы — так выглядели населенные пункты Кубани, пострадавшие от удара стихии. Вернуть их в прежнее состояние помогали и спасатели, и волонтеры, и сами местные жители.

Самим подтопленцам сейчас необходима финансовая помощь — несколько сотен людей по всему краю потеряли имущество, а кто-то — буквально крышу над головой. Власти региона уже сообщили о том, что пострадавшим от стихии людям начали перечислять компенсации. Единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей получает каждый, кого признали пострадавшим от непогоды. При частичной утрате имущества выплачивают 50 000 рублей, за потерянное полностью имущество – всего 100 000 рублей. Эти суммы, конечно, не соответствуют сегодняшним экономическим реалиям и уровню цен — чтобы восстановить дом потребуется в разы больше. Поэтому партия «Справедливая Россия - за Правду» собирается добиваться увеличения компенсаций.

- Мы обратимся к правительству с предложением — считаем, что нынешние выплаты необходимо увеличить минимум в 5 раз. Для того, чтобы люди, попавшие в беду, смогли после стихии обеспечить себе нормальные жилищные условия, - рассказал об инициативе руководитель Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия - за Правду» Дмитрий Гусев.

Кроме того, от стихии пострадали не только жилые дома, но и предприниматели. Разрушенными оказались кафе, магазины, торговые павильоны. Сезонному бизнесу, пострадавшему от разгула стихии, также необходима поддержка.

- Для многих сезонный бизнес является основным источником дохода, и сегодня эти люди фактически остались без средств к существованию, - предложить депутат ЗСК Денис Хмелевской. - Поэтому мы обращаемся к администрации Краснодарского края с предложением предоставить пострадавшим от разгула стихии предпринимателям налоговые льготы и преференции, а также отсрочки по арендным платежам.