Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 июля 2021: свыше 219 тысяч жителей краевого центра привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения на Кубани идет полным ходом. За полгода прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше миллиона человек. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

Больше всего людей прививается в Краснодаре. По последним данным, в краевом центре вакцину получили почти 219 765 человек. Это лучший показатель в регионе. Каждый день прививку делают несколько тысяч горожан.

Только в администрации Краснодара уже привиты 58% сотрудников. Массовая вакцинация населения – лучший способ защиты от страшной инфекции. Только так на Кубани появится коллективный иммунитет. Он сформируется, когда вакцину получат минимум 60% взрослого населения региона.

— Хочу выразить слова благодарности всем краснодарцам, кто заботится о своем здоровье и здоровье окружающих. Также нужно усилить работу по контролю общественного транспорта — как муниципального, так и коммерческого, соблюдению масочного режима. Это комплекс работ, который просто необходим, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

По данным на 13 июля, в Краснодарском крае заразились 219 человек. Больше всего заболевших в Армавире и Тимашевском районе. Здесь сдано по 17 положительных тестов на COVID-19. В антирейтинг также попали Кореновский, Курганинский, Лабинский и Ленинградский районы. Здесь выявили по 12 случаев соответственно.

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