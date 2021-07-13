Отжимной ветер на Черном море в Анапе 2021: что это такое, чем опасно и как бороться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отжимной ветер на Черном море в Анапе 2021 – опасное природное явление. Оно каждый год бушует на побережье сразу двух морей: Азовского и Черного.

На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Так в 2017 году двое жителей Приморско-Ахтарска сели на мель в двух километрах от берега, около Ачуевской косы.

Оказалось, что отжимной ветер унес прибрежные воды в открытое море. На место сразу прибыли спасатели. Они эвакуировали зевак.

Что такое отжимной ветер на Черном море в Анапе 2021?

Это явление, которое способно уносить судна, лодки и людей далеко от берега.

Чаще всего из-за отжимного ветра страдают люди на надувных матрасах и лодках и катамаранах. После нескольких порывов они оказываются в сотнях метрах от берега.

Так в Новороссийске спасатели больше 15 километров гнались за семьей, которую уносил воздушный поток. Они вышли в море на надувной лодке, но не учли погодные условия.

Чем опасен отжимной ветер на Черном море в Анапе 2021?

- Это ветер северо-восточного направления на берегу. Только он усиливается в разы, когда вы немного уплываете от пляжа. В море его скорость увеличивается до 15-20 м/с, – говорят спасатели.

Из-за отжимного ветра высота волн в море достигает нескольких метров. Это дополнительная опасность для туристов. Они легко скинут человека с надувного матраса или лошадки. Тогда человек окажется один на один со страшной стихией.

Отжимной ветер на Черном море в Анапе 2021: как бороться?

Избежать неприятностей на воде просто. Чаще всего перед усилением ветра на курорте вводят запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах.

- Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, – так звучит обычное предупреждение.

В 2019 году на курорте спасатели эвакуировали нескольких туристов, которые игнорировали запрет. С разницей в десять дней мужчину на катамаране унесло в открытое море, а пятилетнего мальчика – на 3 километра от берега. Он был в надувном круге.

В обоих случаях отжимной ветер на Черном море в Анапе 2021 чудом не стал причиной трагедии. Потому что обойтись без помощи спасателей в такой ситуации нельзя.

Как таковых способов борьбы с отжимным ветром не существует. Спасатели советуют избегать купания на матрасах и катамаранах, когда на курорте введен такой запрет или порывы ветра достигают хотя бы 7-10 м/с.

В этом случае уже есть угроза оказаться в открытых водах. Ветер на берегу часто не такой силы, как в море.

Если отжимной ветер на Черном море в Анапе 2021 застал человека врасплох, лучший способ – просить о помощи спасателей и людей на небольших судах поблизости.