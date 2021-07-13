В Краснодаре заработали круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса

Фото: администрации края.

С каждым днем число людей, которые получили защиту от коронавируса, растет. Больше всего желающих прививиться в Краснодаре. По последним данным, в кубанской столице вакцину получили почти 219 765 человек. Это лучший показатель в регионе.

Каждый день прививку делают несколько тысяч горожан. У мобильных пунктов выстраиваются очереди. Чтобы облегчить жизнь краснодарцам и гостям города, власти решили перевести пункты вакцинации на круглосуточный режим работы. То есть получить "укол здоровья" можно будет в любое время, даже ночью.

- Нам необходимо увеличить темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет и вернуться к прежней жизни, – отметил глава региона Вениамин Кондратьев. - Для удобства жителей будут работать круглосуточные прививочные пункты.

Сейчас их три в Краснодаре. Круглосуточные пункты вакцинации открыты на базе поликлиник № 7 (улица Пушкина, 51), №15 (Селезнева, 94) и № 25 (Платановый бульвар, 10А).

В ближайшее время они появятся и в других муниципалитетах.

- Наша главная задача – это забота о людях, которые проживают в нашем крае и приезжают к нам на отдых,- добавил губернатор.

Как отмечается, ежедневно в регионе вакцинируется около 15 тысяч человек. Всего же прививку получили уже более 1,1 миллиона граждан.

НА ЗАМЕТКУ

Сегодня в крае работает 332 пункта вакцинации. Приезжающие на отдых на Кубань туристы также могут привиться от коронавируса – на побережье работают 74 мобильных пункта вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Напомним, что в Краснодаре открыты 60 пунктов вакцинации. Чтобы привиться, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.