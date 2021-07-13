Фото: кадр из видео.

Утром во вторник, 13 июля, в гостинице Геленджика прогремел взрыв. По словам очевидцев, они услышали сильный хлопок около 07:30. Выглянув в окно, они увидели, что серьезно повреждено здание. Взрыв был такой силы, что улицу Советскую рядом с гостиницей завалило осколками, разбросаны обломки конструкций, пострадали несколько припаркованных автомобилей.

На месте работают экстренные службы региона. Как стало известно, из здания спасатели эвакуировали 50 человек - это постояльцы и сотрудники.

- В оперативную дежурную смену поступило сообщение о происшествии в Геленджике по улице Советская, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - По прибытию первых подразделений МЧС России установлено что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа.

Сейчас проводится разбор завалов.

- Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС. - Ситуация находится на особом контроле ведомства.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один - пострадал, с травмами его госпитализировали в местную ЦРБ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в обстоятельствах происшествия разбираются СУ СК по Краснодарскому краю. Кроме того, подключилась к работе и прокуратура.

- Проводится проверка, - сообщают в прокуратуре Кубани.