Причиной взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 могла стать утечка газа

Фото с места взрыва в Геленджике.

У гостиницы «Азария» в Геленджике - настоящий хаос. Сейчас там работают спасатели, сотрудники Росгвардии, полиция, следователи и сотрудники прокуратуры. Кроме того, на место ЧП приехал глава курорта Алексей Богодистов. Напомним, ранним утром на улице Советской прогремел взрыв. Он был такой мощный, что в близлежащих домах выбило окна, осколки лежали на тротуаре и проезжей части. Ударной волной повредило и припаркованные машины. Что произошло, сейчас выясняют следователи, которые осматривают место происшествия. Но уже озвучены предварительные причины взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021.

Как стало известно, в гостинице «Азария» рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин. Когда утром продавщица пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв.

- Предварительная причина - взрыв бытового газа. Дом газифицирован, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Глава курорта Алексей Богодистов добавил, что при гостинице есть небольшой магазин, в котором и произошел взрыв.

Утечка газа, считают специалисты, могла произойти из-за износа инженерных сетей. А первый этаж здания был закрыт антивандальными роллетами.

Фото с места взрыва в Геленджике.

- Основная версия — нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования персоналом гостиницы, - говорит источник в городской службе технадзора.

Также будет проверена версия неисправности оборудования.

Фото с места взрыва в Геленджике.

Напомним, взрыв бытового газа в гостинице "Азария" в Геленджике унес жизнь по меньшей мере двух человек. К настоящему моменту количество пострадавших: пять - в больнице, из которых двое тяжелых. Еще трое находятся в средней степени тяжести, среди них - 14-летняя девочка.

На месте работают следователи. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

На месте происшествия идет разбор завалов. Работают 40 спасателей, привлечено 14 единиц техники.

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В администрации города заявили, что вокруг отеля оцепили несколько кварталов. Близлежащие здания при взрыве не пострадали.

Губернатор Кубани поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов — всех, кому это потребуется.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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