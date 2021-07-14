Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 июля 2021: в краевом центре заработал круглосуточный пункт вакцинации

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже несколько месяцев на Кубани продолжается массовая вакцинация населения. Она идет полным ходов во всех городах и районах Краснодарского края.

Всего в регионе развернуто свыше 300 пунктов вакцинации. Это один из самых высоких показателей в стране.

Накануне на Кубани появились первые круглосуточные пункт вакцинации от страшной инфекции. Они заработали на базе трех клиник Краснодара: № 7, 15 и 25.

– В ближайшее время они появятся и в других муниципалитетах. Наша главная задача – это забота о людях, которые проживают в нашем крае и приезжают к нам на отдых. Ежедневно в регионе вакцинируется около 15 тыс. человек. Всего же прививку получили более 1,1 млн граждан, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чтобы получить прививку, достаточно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Только в Краснодаре работают 60 пунктов вакцинации. С графиком работы учреждений можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

По данным на 14 июля, в Краснодарском крае заразились 211 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре и Апшеронском районе. Здесь сдано 22 и 20 положительных тестов на COVID-19 соответственно. В антирейтинг также попали Сочи, Анапы, Кореновский район и Армавир. Здесь выявили 15, 14, 12 и 11 случаев.

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