Мощи Александра Невского в Краснодаре: о чем просить святого

Мощи Александра Невского. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Александр Невский для народа и князь, и полководец, и мудрый дипломат, и святой. Он известен как покровитель воинства и России. Поэтому в год 800-летия со дня его рождения прикоснуться к нетленным мощам дали возможность верующим в 86 городах России. На этой недели святыня находится в кубанской столице.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в честь прибытия святыни провел торжественную службу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Встречали его в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий провел торжественную службу в честь прибытия святыни.

На богослужении собрались десятки верующих и священников. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- В этом юбилейном году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла жители Краснодара имеют возможность помолиться перед этой святыней, — сказал митрополит Григорий. – И молясь, мы должны особо вспомнить жизненный подвиг святого князя Александра Невского. Он был человеком властным и сильным, но одновременно – смиренным и искренним православным христианином.

Все прихожане надевали маски в храме. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Желающих помолиться было много. В Екатерининском храме позаботились о безопасности прихожан. Перед прибытием ковчега помещение собора обработали спецраствором. Кроме того, во время преклонения волонтеры дезинфицировали ковчег и икону.

Поклониться святыне приходят и пожилые люди, и женщины с детьми, и мужчины. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Не прекращается поток людей и через несколько дней пребывания мощей в кубанской столице. В очереди - и пожилые люди, и женщины с детьми, и мужчины. Больше всего - болящих.

Во время преклонения волонтеры дезинфицировали ковчег и икону. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Они надеются на исцеление. Но к святому обращаются с самыми разными просьбами. Люди могут просить и мужества, и смелости, и верности в вере, и отваги. Также он был примерным семьянином.

Мужчина с ребенком отстоял час в очереди, чтобы приложиться к мощам. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Просить у святого можно любой помощи, которая нужна в данный момент, - говорят священники. - Для этого лучше заучить специальную молитву-тропарь и произносить ее про себя в храме около мощей. Но можно и просто помолиться - главное, чтобы это было от чистого сердца.

В очереди поговаривают: если приложить к мощам обыкновенный образок Александра Невского, то станет он чудотворным. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В очереди поговаривают: если приложить к мощам обыкновенный образок Александра Невского, то станет он чудотворным.

Священники говорят - важно не заучить текст, а молиться от сердца. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С 14 июля святыня находится в войсковом Александро-Невском соборе Краснодара, где она будет пребывать до 17-го числа. Оттуда ковчег отправится в Крым.