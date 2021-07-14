Имитация футбола: Первое в России уголовное дело за договорной матч ушло в суд

Игроков и тренера "Черноморца" будут судить за "договорняк". Фото: сайт команды "Черноморец"

В России впервые будут судить тренера футбольной команды Хазрета Дышекова и игроков из Новороссийска за "имитацию футбола". Громкое уголовное дело за "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса" (так звучит 184 статья УК РФ). Речь идет о матче между ростовской "Чайкой" и новороссийским "Черноморцем" в рамках премьер лиги РПЛ. Тогда, в мае 2019 года, клуб из Новороссийска потерпел поражение со счетом 3:1.

- Следствие установило, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по результатам матча, сделка состоялась.

- Нам известно, что тренер убедил игроков имитировать оборонительные действия при игре с соперником, что и привело к проигрышу, - уточняют в МВД.

Обвинительное заключение по первому в стране подобному делу утверждено Генпрокуратурой РФ и передано в суд. Максимальное наказание по этой статье - штраф в несколько сот тысяч рублей.

Однако в спортивном сообществе считают, что этот прецедент станет новой вехой в развитии отечественного футбола.