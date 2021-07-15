Застрелил двух немощных стариков и скрылся: что известно о подозреваемом, которого разыскивают больше суток

Страшная трагедия случилась в станице Краснооктябрьской Тихорецкого района.

Страшная трагедия случилась на улице Зеленой в маленькой станице Краснооктябрьской Тихорецкого района. Как удалось узнать «КП» - Кубань», здесь проживала пожилая пара — 83-летний Виктор Афанасьевич и его 82-летняя супруга Нелли Ивановна. Поздно вечером к ним домой пришел мужчина с ружьем и начал стрелять в немощных пенсионеров.

- Говорят, ворвался он уже поздно, семья легла спать. Не исключено, что убивал их он прямо в кровати, они толком ничего не смогли понять, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» местная жительница Валерия К.

Соседи слышали около трех выстрелов. Ранения, которые получили пенсионеры, оказались смертельными — злодей целился точно в голову.

- Вечером 14 июля погибших обнаружил родственник, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Во время осмотра места происшествия следователь обнаружил, что у погибших огнестрельные ранения головы.

Сам налетчик с ружьем после убийства скрылся. Причем сделал это он быстро - никто из соседей разглядеть мужчину не смог. Да и камер в станице не установлено, чтобы понять, кто же это мог быть.

Стоит сказать, что ранее в соцсетях появилась ориентировка на 32-летнего, ранее не судимого Алексея Кравцова (имя и фамилия изменены — Авт.). Это, по некоторым данным, родственник убитых — именно его начали подозревать правоохранители, когда произошла трагедия. По предварительной информации, основания так полагать у силовиков есть. Причина тому - наследство.

Дело в том, что имя Алексея фигурировало в одном из судебных процессов Тихорецкого городского суда о признании завещания недействительным. На него подали иск родственники умершего. Как сообщается в решении, наследников первой и второй очереди после смерти Николая Попова (имя и фамилия изменены — Авт.) не имелось, так как умерший в браке не состоял, детей, полнородных и не полнородных братьев и сестер не имел. Но у него была двоюродная сестра, которая и решила отстаивать свое право на наследство в суде. Дело в том, что в больнице было оформлено завещание, в котором указано, что единственный, кто может претендовать на имущество умершего, - внук Алексей Кравцов. С этим двоюродная сестра не согласилась и оспорила завещание.

- Не поделили они дом, кажется, и землю. Чем в итоге все закончилось, не знаю, но споры шли долго, каждый суд горячий был, - рассказывает одна из жительница станицы. - Та женщина, что отсудила все, - родственница убитой Нелли Ивановны. Может, встала на сторону ее, чем разозлила внука... Ой, деньги до добра не доводят.

Но пока правоохранители не спешат обвинять Алексея в убийстве.

- На данный момент фактов, доказывающих его причастность, не найдено, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступник все еще находится на свободе. И самое страшное — он вооружен. С собой у мужчины может быть охотничье ружье 12-го калибра, из которого и была убита семья. Сейчас нападавшего ищут. О том, как он выглядит, к сожалению, информации нет.

Известно, что в Тихорецком районе возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионеров.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, ряд криминалистических экспертиз, устанавливаются мотивы преступления, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установления лица, совершившего убийство, - добавляют в краевом Следкоме.