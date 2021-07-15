«Илюша, выходи, свинья!»: уморительное видео с енотом-проказником заблокировали за жестокое обращение

Елена, оказывается, давно и успешно спасает животных

34-летняя Елена Малинина - повар курортного ресторанчика в Анапе. Она получила приз зрительских симпатий в соцсетях. Ее ролик, как два енота пробрались в дом через окно и перевернули все вверх дном, взорвал сеть.

В кадре главный герой – енот Илюша! Он разбросал все вещи в доме и залез на стиральную машину. Елена его за это «пропесочивает» - но так по-матерински!

- Илюша, выходи! Никто больше не хочет себе енотов? Могу своих отдать, несколько штук, – говорит на видео Елена и дальше следует непереводимый набор слов.

Да такой, что модераторам цифрового пространства пришлось воспитывать саму Елену баном. Но все же сам ролик успели посмотреть тысячи россиян. И он - умилил публику. Елена с такой материнской любовью ругала енота, что народ только оставлял восторженные отклики.

- Все делятся видео, а меня заблокировали! - говорит женщина «Комсомолькой правде». – Причем, за жестокое обращение с животными.

И это, конечно, добавляет истории драматизма. Потому что Елена уже почти 12 лет спасает в Анапе брошенных животных. В ее 50-метровом доме под Анапой – настоящий питомник для 30 котов, 60 собак и четырех енотов. Есть даже одна носуха.

- Хозяева отдали мне ее на передержку, а потом забыли забрать. Так и живем! – рассказывает «КП» - Кубань» женщина. – А Илюша, ну тот самый из видео, его мать бросила. На крыше дома частного нашли, зверенка моего.

12 лет назад она переехала в Анапу из Ставропольского края. Из членов семьи тогда на курорте у нее был лишь крошечный котенок, которого ей подарили местные волонтеры. А потом понеслось!

- Мне сейчас на откорм отдают животных. Да, в городе кто находит тощую собаку, мне везут, - говорит Елена. – Вы ж видели, какие еноты мои – свиньи, а не еноты. Откормила на свою голову.

Конечно, содержит все это беспокойное хозяйство Лена не на поварскую зарплату. Помогают волонтеры и... растущая популярность роликов в соцсетях.

- Парни из кафешки соседней тазиками мне мясные обрезки отдают. Раз в неделю все это богатство привожу своим питомцам, - продолжает Елена.

Самое интересное, что ни одной жалобы на эту свору в частном дворе от соседей не поступало. Ленин зоопарк поднимает радостный шум, только когда еще за пару кварталов слышит звуки ее подъезжающей к дому машины.