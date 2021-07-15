Этого никто не ожидал! Вот, что случилось с помидорами на Кубани из-за аномальной жары

В жару урожаи под угрозой Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани вот уже неделю стоит невыносимое пекло. В тени термометры показывают до +39 градусов, на солнце - все +60. Все живое спасается у воды или под кондиционерами. Только растениям деться некуда.

- Только садоводы и огородники Кубани знают, как тяжело достается урожай. Остальные думают, что здесь у нас палку воткнешь в землю - прорастет, - показывает Ирина Сиваченко свои кустики помидоров.

На своих пяти сотках она растит овощи. Каждый год при такой жаре, какая стоит сейчас, это превращается в настоящую битву за урожай.

- Если сейчас на рынках взлетят цены на помидоры, не удивляйтесь. Просто они горят, в буквальном смысле, на солнце, - говорит Ирина.

Солнце буквально сжигает плоды и завязи Фото: Ева МУР

В минсельхозе Краснодарского края находят всему научное объяснение.

- Хорошего мало от таких температур. При высоких градусах прекращается процесс фотосинтеза: только по утрам и вечерам растения имею возможность синтезировать питательные вещества. Это влияет на урожайность. Еще повышенные температуры способствуют размножению растительноядных клещей. Это требует дополнительных обработок для защиты плодовых и ягодных культур, - рассказал начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.

Между тем, синоптики радуют прогнозом, обещая снижение температуры. Уже в начале следующей недели, 22 июля, жара немного ослабеет до +32 градусов.