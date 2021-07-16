Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 июля 2021: Краснодар перестал быть самым зараженным городом

Фото: Светлана Турьялай

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 июля 2021. В регионе зарегистрировано рекордное количество заболевших за сутки - 229 человек. Каждый день это число растет. Ежесуточно увеличивается и количество смертей от коронавируса. За все время пандемии от инфекции умерли уже больше 3,7 тысяч человек.

Служба скорой помощи в крае перегружена.

- Число вызовов от пациентов с подозрением на COVID-19 более чем в три раза превышает то, что было в конце зимы, - заявил главврач БСМП в Краснодаре Николай Босак.

Накануне на Кубани появились первые круглосуточные пункт вакцинации от страшной инфекции. Они заработали на базе трех клиник Краснодара: № 7, 15 и 25.

– В ближайшее время они появятся и в других муниципалитетах. Наша главная задача – это забота о людях, которые проживают в нашем крае и приезжают к нам на отдых. Ежедневно в регионе вакцинируется около 15 тыс. человек. Всего же прививку получили более 1,1 млн граждан, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чтобы получить прививку, достаточно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Только в Краснодаре работают 60 пунктов вакцинации. С графиком работы учреждений можно ознакомиться на сайте краевого минздрава. Помимо пунктов вакцинации для жителей региона, в крае откроют их при гостиницах для туристов.

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