16-летняя школьница спасла тонущих мальчиков, которых быстрым течением уносило в пучину

Девочка спасла обоих ребят

16-летняя жительница Горячего Ключа Василиса Тараненко спасла двух тонущих мальчиков — 7 и 10 лет. Ребята купались в местной горной реке Псекупс, как вдруг их начало уносить коварным течением.

По словам очевидцев, девочка, услышав крики ребят, ринулась в воду.

Сначала она помогла выбраться одному, а потом отправилась за вторым. В какой- то момент Василисе самой понадобилась помощь: она кричала, что у нее больше нет сил. Но ей удалось выбраться.

- Я услышала крик «тону» мальчика с противоположного берега, - рассказывает одна из свидетельниц происшествия. - Честно говоря, посчитала, что пацаны балуются. Тут неглубоко. Но ребенок, видимо, испугался и запаниковал. Я уже хотела обежать обрыв, но увидела, что к нему уже ринулась девочка. Все были спасены, только милая спасательница не могла отдышаться.

После наводнения там сильно подмыло берег, предупреждают местные жители, и все завалило ветками.

- Пробираться было тяжело, - говорит Василиса. - Я не знаю, как на адреналине пробиралась и скатывалась к берегу. Она только окончила 9-ый класс и не умеет плавать, но не раздумывая, шагнула в воду

В следующий раз помощь может просто не успеть подобраться.