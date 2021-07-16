Тихорецкий КХП удвоит мощности

Фото: пресс-служба Сбербанка

На Кубани немало предприятий с богатой историей – особенно в сельском хозяйстве. Знаковых, с которыми связаны целые поколения. Одно из них – это, безусловно, Тихорецкий комбинат хлебопродуктов. В этом году ему исполняется уже 75 лет – и, начиная с послевоенной поры и заканчивая днем сегодняшним, предприятие непрерывно работало. А сегодня КХП буквально получает второе рождение – пришел инвестор, готовый вкладывать деньги в модернизацию мощностей предприятия. И сегодня, за счет собственных и кредитных средств, делается очень многое.

Как комбинат работает сейчас, и за счет чего планируется удвоить производственные мощности – мы увидели в ходе пресс-тура на предприятие.

Традиции плюс новые технологии

Фото: пресс-служба Сбербанка

Пока на территории КХП «Тихорецкий» старое соседствует с новым. Но новое побеждает. Да, есть помещения, которые мало поменялись с советских лет, но есть и оснащенные по последнему слову техники – самые ключевые производственные узлы и центр управления, из которого контролируется их работа. Из других ноу-хау – точные грузовые весы, полностью автоматизированные. Все это имеет самое непосредственное финансовое выражение – быстрее происходит отгрузка зерна от поставщиков, точнее и лучше контроль качества сырья. А это позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. К слову, производительность предприятия уже выросла с 500 до 600 тысяч тонн продукции в сутки. Проведен ребрендинг, повысивший узнаваемость муки производства КХП «Тихорецкий».

Добиться этого всего за несколько лет во многом удалось благодаря сотрудничеству со Сбером, который кредитует комбинат. В августе прошлого года банк и предприятие заключили кредитный договор с субсидированием Министерства сельского хозяйства РФ на финансирование проекта по модернизации оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых культур, в том числе продуктов их переработки. Переоснащение состоит из нескольких этапов, 40 миллионов рублей банк уже выделил, далее будет дофинансировано еще 35 миллионов.-

«Мы понимаем важность переработки»

Фото: пресс-служба Сбербанка

В ходе встречи управляющего краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко с генеральным директором предприятия Евгением Чернецким и бенефициаром Группы компаний «КХП Тихорецкий» Алексеем Верхотуровым, были достигнуты договоренности о дальнейшем финансировании модернизации комбината.

- Это стратегически важное предприятие для Кубани, и Сбер, понимая свою ответственность перед бизнесом и населением региона, поддерживает развитие подобных проектов. Особенно важными мы считаем проекты, связанные с переработкой. КХП «Тихорецкий» отличается высоким уровнем технологической оснащенности, у комбината есть четко выстроенная цепь от поставок сырья до реализации готовой продукции. И мы видим, что коллеги не останавливаются на достигнутом, а продолжают двигаться вперед. Поэтому Сбербанк решил поддержать этот проект, - сказала Татьяна Сергиенко.

Следующим этапом развития предприятия станет строительство нового мельничного комплекса на базе уже действующих мощностей. По словам Алексея Верхотурова, ориентировочный объем инвестиций составит около 1,5 миллиарда рублей – как собственных средств, так и заемных. И в будущем это позволит увеличить объем производства продукции до 1200 тонн в сутки – то есть, вдвое больше, чем сейчас. Реализовать проект планируется в два этапа – две линии по 300 тонн в первом, и две во втором.

- Сейчас доля рынка нашего предприятия в России составляет 3-5 процентов. В будущем она возрастет -до 10. И, если в данный момент мы экспортируем лишь 10 процентов своей продукции, а остальное идет на внутренний рынок, то новый мельничный комплекс ориентирован на продажу муки зарубеж. У нас все для этого есть – близость новороссийского порта, хорошая сырьевая база и наличие узловой железнодорожной станции, - пояснил Алексей Верхотуров.

По сути, модернизация идет и сейчас – например, закуплена и скоро будет установлена новая линия фасовки. И такие точечные инвестиции уже в ближайшие годы позволят вывести работу комбината на новый уровень.

СПРАВКА

Клиентами Краснодарского отделения Сбербанка являются более 7 тысяч предприятий агропромышленного комплекса. По состоянию на 1 июня 2021 года кредитный портфель корпоративного бизнеса Сбера в Краснодарском крае составил 149 миллиардов рублей, что на 35% больше, чем на аналогичную дату в 2020-ом. 30% портфеля юридических лиц, или 43,5 млрд рублей, приходится на АПК. Кредитный портфель в сфере сельского хозяйства в Сбере составляет 29,7 миллиардов рублей, а в пищевой промышленности – 13,8. Традиционные продукты банка для сельского хозяйства: проектное финансирование, кредитование сезонно-полевых работ, лизинг (при участии АО «Сбербанк Лизинг»), агрострахование, зарплатные проекты, ВЭД «под ключ». Компании экосистемы Сбер предлагают собственные продукты для АПК: СберЛогистика, СберКорус, СберРешения, Cognitive Technologies, Геомир, СберСтрахование и другие. Подробная информация на www.sber.ru.