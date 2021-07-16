«На солнце все +60, а они ребенка заперли!»: спасатели вытащили из раскаленного автомобиля забытого родителями мальчика

Спасатели приехали вовремя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чудовищную трагедию предотвратили спасатели в Новороссийске. Они прилетели на вызов обычных прохожих, когда те заметили в раскаленном на солнце автомобиле задыхающегося мальчика.

Машину пришлось вскрывать. Фото: Алексей Одеров

- Машина на солнце была, как нагретая сковорода. Была припаркована у городского рынка и заперта, - рассказывает "КП" - Кубань" руководитель спасотряда в городе-герое Алексей Одеров. - Ребенку становилось уже явно плохо, и обычные люди, прохожие, дозвонились по номеру 112.

К счастью, они успели вовремя.

- Мы вскрыли автомобиль и достали мальчика. А потом уже подоспели родители, - продолжает Алексей Одеров.

Ребенка передали родителям. Фото: Алексей Одеров

Спасатели просят беречь жизни детей.

- В такую жару солнце нагревает металл за считанные минуты. Вы и опомниться не успеете! - обращается к здравому смыслу родителей Алексей Одеров.

К слову, сегодня, 16 июля, синоптики фиксируют один из самых жарких дней этим летом. Термометры показывают +40 градусов в тени.

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