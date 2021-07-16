«Тетя, как вас зовут?»: в Джубге три парня спасли маму с дочкой во время наводнения и скрылись

Зореслава и Роман, спасший женщину с дочкой

Прошло уже больше десяти дней после потопа в Краснодарском крае, сейчас люди из пострадавших районов ждут компенсаций, сами убирают свои дома, чинят мебель. И рассказывают истории, кто как кого спасал. 5 июля затопило дом Зореславы Фоминой из Джубгы. Она вспоминает этот вечер со слезами.

- Мне иногда кажется, что я до сих пор стою на нашем балкон. Стою и смотрю, как спасают Полину, - рассказывает женщина.

Вот так затопило улицы Джубги в ту ночь

Полина - дочь Зореславы, в тот вечер она встретила маму после работы и они шли домой.

- В 23 часа мы зашли в квартиру по-сухому, а в 23:17 нас задавило на балконе водой, - продолжает вспоминать Зореслава.

Всю центральную улицу Джубги за каких-то двадцать минут затопило водой. Бурлящая грязь стекала вниз и тянула за собой людей, машины, вещи. В воду с балкона попали Полина и Зореслава. Их стало уносить течение, но откуда ни возьмись рядом появились три героя – Артур, Сергей и Рома. Они вытащили женщин из воды, а потом…исчезли. Зореслава несколько дней искала своих спасителей, чтобы отблагодарить их.

-Единственная радость во всей этой ситуации – это знакомство с Артуром, Сергеем и Ромочкой Малютиным. Это он вынырнул передо мной со словами: «Тетя, как вас зовут?». Они поступили как настоящие мужчины. Спасли, даже не успев представиться. Все трое скромные люди с огромным сердцем и очень жизнерадостные! Все трое с прекрасными и дружными семьями! С Артуром и Ромкой встретились, с Серёжей созвонились. Роману всего 18... всего лишь 18. Когда Сергей, Артур и Володя переправляли Полину, Ромка помогал их встретить. Тихий подвиг героев без пафоса и фанфар, - говорит Зореслава.

Сейчас же самое главное – восстановить дом. Семья жила в нем с 2015 года. Накопили немало, на каждый праздник здесь была своя скатерть, большая библиотека, всяческая домашняя утварь и, конечно, мебель.

Праздники, которые всегда проходили в доме Зореславы

Пострадавшие написали заявление по потере имущества, ждут выплат. Зореславна рассказывает, что из Туапсе им присылали гуманитарную помощь – воду, средства первой необходимости, еду.

Большая часть вещей семьи не подлежит восстановлению

- У меня очень много вопросов…как все восстановить? Почему это произошло? Кто нам поможет? Трудно поверить, что все это случилось вот так легко. Но мы, конечно, справимся, - не унывает женщина.