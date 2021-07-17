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Происшествия17 июля 2021 15:15

Львица напала на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае

Сейчас ребенок находится в больнице
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Львица напала на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае

Львица напала на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Львица напала на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае. Сейчас ребенок находится в больнице. У него диагностированы рваные раны предплечья.

Ужасный инцидент произошел на базе в Успенском районе, когда 13-летняя девочка пыталась сфотографировать животное.

- Ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас девочка доставлена в хирургическое отделение детской больницы города Армавира. По словам медиков, угроза жизни ребенка отсутствует.

Полицейские уже начали проверку по факту нападения львицы на девочку. Отмечается, что все животные на базе отдыха находятся в клетках.

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