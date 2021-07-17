Пробки в сторону Черного моря 2021: трасса Джубга-Сочи горит красным, водители объявили войну любителям ездить по обочине Фото: Михаил ПАТЛИС

Пробки в сторону Черного моря 2021 такая же важная часть поездки на побережье, как купание. Попасть на курорты Краснодарского края и не наткнуться на заторы практически нереально.

Особенно это касается выходных дней, когда на море выбираются жители Кубани. Вместе с водителями из других регионов они образуют огромные пробки в сторону Черного моря 2021.

Основной поток машин идет на Горячий ключ – на трассу Джубга-Сочи. Уже в субботу утром на этом участке дороге образуются огромные заторы. Пробки в сторону Черного моря 2021 в навигаторах горят красным цветом.

Например, сегодня, 17 июля, дорога из Краснодара в Джубгу заняла бы 4 часа, а не 2,5, как в будние дни. Это обычная ситуация для выходных.

Водители винят в пробках любителей гонять по обочинам. Так люди объезжают заторы, но создают новые препятствия.

Некоторые водители даже пытаются бороться с гонщиками – они становятся на обочину и возвращают машины в поток. Только надолго таких усилий не хватает. Стоять на 40-градусной жаре часами никто не будет.

Это банально опасно для здоровья: на Кубани уже объявлено штормовое предупреждение. Спасатели просят людей воздержаться от прогулок на воздухе.

Пробки в сторону Черного моря 2021 прекратятся ближе к вечеру субботы. Сейчас водителям придется постоять на подъездах к Джубге и Сочи. Здесь заторы растянулись на несколько километров.

Такая же ситуация сейчас в Крымске. Там пробка растянулась на семь километров.