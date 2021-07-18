Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 июля 2021: более 110 тысяч жителей Сочи поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения на Кубани продолжается. Она не прекращается уже более полугода. За это время вакцину от коронавируса получили свыше 1,2 миллиона жителей Краснодарского края.

Если эти темпы роста сохранятся, уже осенью в регионе появится коллективный иммунитет. Он вырабатывается, когда прививку от инфекции ставят как минимум 60% взрослого населения.

В субботу, 17 июля, первый компонент вакцины получил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Сегодня врачи дали добро, и я сделал прививку. Вся процедура заняла всего несколько минут, – написал глава курорта в телеграме.

Сейчас на курорте прививку сделали более 110 тысяч местных жителей. Это 45% от общего количество людей, которые подлежат вакцинации.

Чтобы получить прививку, достаточно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Только в Краснодаре работают 60 пунктов вакцинации. С графиком работы учреждений можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

По данным на 18 июля, в Краснодарском крае заразились 232 человека. Больше всего заболевших в Краснодаре. Здесь сдано 53 положительных тестов на COVID-19 соответственно.

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