Краснодарцы смогут выгодно проверить здоровье до и после вакцинации от COVID-19

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В каждом отделении доступен комплекс исследований «Перед вакцинацией от COVID-19» со скидкой до 30%, который поможет проверить у себя наличие противопоказаний к прививке и даст возможность получить скидку 300 рублей на любой из анализов для проверки уровня антител после вакцинации.

Комплекс «Перед вакцинацией от COVID-19» предназначен для тех, кто хочет дополнительно проверить свое здоровье и уточнить наличие противопоказаний к прививке. В составе комплекса – 7 показателей: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, АЛТ, АСТ, креатинин, общий иммуноглобулин IgE, антитела IgM b IgG к SARS-CoV-2.

После вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у человека формируется гуморальный, или «антительный» иммунитет – исследование от «Гемотеста» позволит измерить его в количественном или полуколичественном формате, в зависимости от вида исследования и примененного при вакцинации препарата.

Сдавать анализы после вакцинации от COVID-19 сразу после получения второй дозы вакцины смысла не имеет – чтобы выработать антитела, организму нужно время. По этой причине рекомендуется выждать минимум неделю перед исследованием.

С 16 июля по 31 октября 2021 года при заказе комплекса исследований «Перед вакцинацией от COVID-19» в Лаборатории «Гемотест» вы получаете скидку 300 рублей на один из двух анализов для оценки уровня антител после вакцинации. Ознакомиться с полными условиями акции можно здесь.

Адреса всех отделений и график работы можно посмотреть на сайте gemotest.ru в разделе «Адреса», предварительно выбрав свой город.