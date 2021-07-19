Две краснодарки прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Мария Каннуникова (слева) и Алена Рогозянская надеются, что смогут побороться за главную корону.

В Краснодаре состоялся региональный кастинг Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2021». Представительницы 20-ти местных компаний стали участницами отбора, к которому готовились не одну неделю. Но только две из них получили путевку в полуфинал конкурса.

Все девушки достойно проявили себя на кастинге.

- В членах жюри конкурса были «Мисс Офис Краснодар – 2020» Елена Гриненко и победительница в номинации «Бизнес-леди 2019» Кристина Шатунина, представитель конкурса «Мисс Офис» в Краснодаре Максим Галкин, представитель компании «Комус» в Краснодаре Артем Бурков, начальник спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию Михаил Баранник Михаил и заместитель редактора по спецпроектам «Комсомольской правды» — Кубань» Евгения Хилько, - говорят организаторы конкурса. - Посмотрев визитку и творческий конкурс, члены жюри единогласно пришли к выводу, что шанс на победу есть и у Марии Каннуниковой и Алены Рогозянской.

К слову, Алена одержала победу еще и в голосовании на сайте генерального регионального информационного партнера мероприятия – издания «Комсомольская правда». Именно за эту девушку читатели отдали больше всего голосов - дополнительная поддержка на конкурсе.

- Я окончила университет МВД и должна была связать свою жизнь с правоохранительными органами. Но сотрудником полиции не стала - понимаю, что это ответственная, серьезная работа, на которую нужно тратить все свое время, - признается полуфиналистка. - А я девушка, хранительница очага и будущая мама - решила, что семья для меня важнее. Но все же работаю по специальности - я - юрист в энергосбытовой компании, так что напугать меня сложно, трудностей точно не боюсь.

Сама Алена родом из морозной Сибири, но в Москве будет представлять южный город. В Краснодаре девушка живет уже не первый год, так что считает себя полноценным его жителем.

За Алену Рогозянскую отдали больше всего голосов на сайте "КП" - Кубань".

- Для конкурса на сайте "КП" - Кубань" я подключила всю свою родню, знакомых, бывших коллег и как видите их поддержка мне помогла победить в голосовании, - говорит Алена Рогозянская. - Теперь буду призывать за меня голосовать всю Россию - я настроена только на победу.

Стоит сказать, что региональные кастинги для участия в полуфинале еще продолжаются. Впереди 5 городов, в которых состоится отбор.

- Только 150 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию, - говорят организаторы. - В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц.

В финал пройдут лишь 30 самых успешных и талантливых офисных сотрудниц. Главный титул и корону, а также 2 миллиона рублей заберет лишь одна красавица.