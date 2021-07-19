Волшебная таблетка или клеймо: в Краснодаре запустили пилотный проект - банкротства через МФЦ

-Стать банкротом или заплатить? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре запустили пилотный проект банкротства через МФЦ. Документы принимают по на улице Леваневского, 174. Обанкротиться могут те, у кого кредитные задолженности превышают 500 тысяч рублей.

- Для Краснодарского края такой эксперимент актуален, потому что наш регион третий по численности физических лиц, которые подают заявление о признание должника банкротом, - рассказывает Евгения Тутушкина – руководитель юридической компании.

Теперь документы можно передать на оформление в МФЦ, но это не значит, что сотрудники многофункционального центра занимаются оформлением и сбором бумаг. Задача работников МФЦ: отсканировать бумаши и передают в арбитражный суд. В случае, если каких-то не будет хватать, они информируют об этом клиента.

- Если задолженность меньше 500 тысяч рублей, то собирается пакет документов и через 6 месяцев человек автоматически получает банкротство, - объясняет Евгения Тутушкина. - Но там большой пакет документов и не каждый должник подходит под эту процедуру. А через арбитражный суд сейчас банкротятся многие люди, на которых повлияла сложная ситуация пандемии. Люди попали в сложную ситуацию и это достаточно хороший способ отказаться от долговых обязательств. За должником, который признан банкротом сохраняется единственное жильё, если оно не в ипотеке. Процедура занимает 8 – 10 месяцев. Я рекомендую банкротство тем, кто не может отвечать по всем требованиям кредиторов. Не нужно загонять себя в долговые ямы!

По закону банкрот через 3 года уже может снова занимать руководящую должность; через 5 лет - не уведомлять банки, работодателей и бизнес-партнеров о том, что банкротился, и даже снова может стать банкротом. Но еще через 5 лет.

Банкротство физлиц часто позиционируют, как волшебную таблетку от всех проблем. Мол, можно легко скинуть с плеч ярмо неподъемных долгов, стать свободным человеком. Но не все юристы и кредитные специалисты согласны с такими формулировками. А если через год, два, пять у вас родятся дети, захочется использовать маткапитал, субсидии и вы вспомните об ипотеке, или потребуются деньги на свое дело, ремонт или покупку авто? Захотят ли банки дать денег человеку, который однажды уже показал, что платить по своим долгам не может или не хочет. Мешает ли жить «клеймо» банкрота?

- Банкротство это не панацея. В кредитную историю это вписывается навсегда. И видеть это будут не только банки, а все: работодатели и даже те люди, которые покупают вашу недвижимость. Никто не хочет нарваться на банкрота, потому что последствия могут быть сложными, - поясняет в эфире радио "КП"-Краснодар" кредитный брокер Елена Мирошникова.

О низких кредитах и госпрограммах банкроту придётся навсегда забыть. Если со временем такому клиенту удаётся взять кредит, то переплата просто огромная, ведь банк закладывает в проценты все риски.

- Банкротиться можно только в одном случае: крайней жизненной необходимости. Только когда у вас нечем накормить детей! А если для вас это просто игра с банком, то лучше от этой идеи отказаться! Особенно если вы молодой человек и у вас вся жизнь впереди, я категорически не рекомендую процедуру банкротства. Жизнь длинная, государственных программ будет много, субсидии, льготное кредитование, ипотека… банально занять хорошую руководящую должность уже никогда не получится. Не стоит верить тому, что через пять лет после банкротства вам будет легко получить кредит, - рассказывает Елена Мирошникова.