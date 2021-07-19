Кисломолочные реки, зловонные берега: десятки головок известного на всю страну адыгейского сыра нашли гниющими в реке

Сыр уплыл по течению. Фото: "ЧП Майкоп"

Десятки головок гниющего адыгейского сыра обнаружили в горной реке Фарс жители Гиагинского района республики. Прославленный на всю страну продукт кто-то утопил в воде.

- Смотрите, что происходит с сыром. Вместо того, чтобы снизить цену и продать людям, его просто выбросили в реку, - сообщают местные жители, фиксируя все на видео.

Стоит ли говорить, что проплывающие по руслу реки сырные головы, не заметить сложно. Они распространяют жуткое зловоние.

Однако власти Гиагинского района, где находится один из самых известных заводов - производителей молочной продукции, утверждают, что вред окружающей среде это вряд ли нанесет. На место обнаружения свалки продуктов выехали сразу несколько представителей надзорных ведомств.

Большое количество продукта оказалось в реке. Фото: "ЧП Майкоп"

- После сообщений местных жителей была организована проверка. Начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА Сергей Колесников, глава Гиагинского района Андрей Таранухин, заместитель начальника ГУ МЧС России по РА Андрей Колесник, глава МО "Сергиевское сельское поселение" Владимир Каленников, представили Роспотребнадзора по РА обследовали реку. Но никаких следов сыра не нашли, - сообщили "КП" - Кубань" в администрации Гиагинского района. - Предварительно было установлено, что объём молочной продукции, попавшей в реку, был небольшим и не представляет серьезной угрозы для экологии.

Открестились от сырных отбросов в реке и владельцы молзавода, назвав произошедшее провокацией.

- Это диверсия против нашего завода со стороны злоумышленников, - сообщили "КП" - Кубань" на предприятии.

Однако в надзорных ведомствах пообещали найти "утечку" сыра и привлечь виновных к ответственности.