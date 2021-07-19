Асфальт превратился в пластилин: Краснодарский край плавится от 40-градусной жары

Медики рекомендуют оставаться в помещении в самые жаркие часы дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мартеновская печь», в которую превратилась Кубань на протяжении недели, набирает обороты. Регион задыхается от аномальной жары. А сейчас идет самый пик. Выдерживают его немногие. Чего говорить, на улице становится дурно уже через несколько минут после выхода из помещения. Причем запредельная жара мучает с самого утра, а ночью так и вовсе дышать нечем.

Жители Кубани то и дело поглядывают на термометры - отметки там растут на глазах.

- На улице как в печи - ни ветерка, ни облачка, которое может спрятать палящее солнце, - жалуется пенсионерка, которая зашла в аптеку перевести дух. - Ой, не дойду до врача сама, вызову, наверное, на дом.

Еще бы - на термометрах +40 градусов. И это в тени! На солнце — невыносимое пекло. Настоящий удар по сосудам.

В Армавире даже побит температурный рекорд. Так жарко в городе не было с 1970 года.

Несмотря на то, что жарко было на всей территории Краснодарского края, более нигде температурных рекордов не зафиксировано. Но это, говорят метеорологи, лишь пока. Вперед еще пару знойных деньков - вот там природа точно возьмет свое.

Но уже сейчас на земле можно хоть яичницу жарить. В Новороссийске местные жители выбежали в обед на набережную и решили заняться готовкой. Опыт сняли на камеры мобильных устройств и опубликовали ролик в соцсетях.

На записи видно, как мужчина ставит на землю сковородку и разбивает в нее яйцо. Через несколько секунд белок начинает менять свой цвет и белеть по краям. Ну и ну - раскаленная плитка сейчас все равно что плита на кухне.

А в Краснодаре под ногами буквально плавится асфальт. В этом убедились горожане, заметившие следы от шин на покрытии. Машина, понятное дело, весят в разы больше, чем человек, потому под тяжестью портят дорогу. Но отметки в кубанской столице такие высокие, что асфальт превратился в настоящий пластилин и тает от нажатий пальцем.

С трудом июльской пекло переносят животные. Хозяева, которые выводят своих питомцев на прогулку, непременно берут с собой минимум две бутылки воды - для себя и своего четвероногого друга. От страданий любимцу только и помогает вода.

Со зноем люди справляются по-разному. Одни плещутся в городских фонтанах, наплевав на запрещающие знаки.

Другие жители края прохлаждаются в бассейнах - кто-то на лето наполняет надувной, а кто-то идет размокать в плавательный центр.

А туристы спасаются в воде. Черное море сейчас как парное молоко — 26 градусов. А вот на Азовском побережье вода почти +30, тем не менее на пляжах настоящий ажиотаж, яблоку буквально негде упасть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кубанцев попросили экономить электричество

В пиковую жару энергетики регулярно выезжают устранять аварии. Оборудование не выдерживает нагрузки - подстанции выходят из строя. Из-за этого сотни людей в том или ином районе края остаются без блага цивилизации.

Поэтому, говорят энергетики, единственный выход из ситуации - ограничить потребление электроэнергии и более равномерно распределять нагрузку.

Не забывайте выключать свет, уходя из дома, не оставляйте бесполезно работающие электроприборы и освещение. Также жителей просят выключать компьютеры, кулеры, сплит-системы и другое оборудование, уходя с работы. По возможности, использовать газ для готовки вместо электричества.

БУДЬ В КУРСЕ!

Температура воздуха на солнце у водоема может достигать +50 градусов и выше. Поэтому после длительного нахождения на берегу нельзя сразу броситься в воду. Перепад температур может привести к спазму дыхания или даже к остановке сердца.

- Прежде чем войти в воду, смочить водой грудь, спину, голову, особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста, - советуют медики.

Спасатели также рекомендуют находиться в тени, а также пить как можно больше воды.

КСТАТИ

Когда ждать передышку

Как говорят метеорологи, на смену температурным рекордам идет прохлада.

- Температурный дискомфорт покинет Кубань уже начиная с этой недели. С 22-го числа под действием других воздушных масс столбики термометра опустятся на 8-10 градусов. То есть ночью станет от 22 до 27, а днем – от 28 до 33. Это улучшит комфорт жизни. Также ожидаются и сильные осадки на побережье уже с 21 июля и до конца недели, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования краснодарского территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

НА ЗАМЕТКУ

Для комфортного отдыха на всех пляжах Геленджика установлены теневые навесы и зонты, а также бунгало. На пляжных территориях в Кабардинке и Архипо-Осиповке работают системы уличного кондиционирования - это такие системы охлаждения туманом.

Отметим, что номерной фонд и зоны рекреации предприятий санаторно-курортного и гостиничного комплекса оснащены системами кондиционирования, где в пик жары можно комфортно провести время.

У 70% санаториев и гостиниц на территории расположены открытые плавательные бассейны. Вокруг них тоже расположены теневые навесы и зонты с шезлонгами. В 13 здравницах имеются крытые плавательные бассейны.

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