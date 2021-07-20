Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 июля 2021: почти 263 тысяч жителей краевого центра поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения на Кубани не прекращается уже несколько месяцев. Каждый день прививку от страшной инфекции ставят тысячи жителей Краснодарского края. Уже сейчас вакцину от COVID-19 получили более 1,2 миллиона человек.

Если эти темпы сохранятся хотя бы до конца лета, уже осенью в регионе может выработаться коллективный иммунитет. Он появляется, когда прививку от инфекции ставят как минимум 60% взрослого населения региона.

Только в Краснодаре вакцину от инфекции получили почти 262 963 жителя.

- Это достаточно большое количество. Еще раз благодарю всех, кто сделал шаг навстречу к защите себя и своей семьи, – рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города отметил, что задача мегаполиса – чтобы минимум 80% взрослого населения, подлежащего вакцинации, сделали прививку от коронавируса.

Чтобы получить вакцину, нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. По данным на 20 июля, в Краснодарском крае сдано 233 положительных теста на COVID-19. Больше всего заболевших в Краснодаре – 39. Еще 33 заразившихся выявлено в Сочи и 17 – в Кореновском районе.

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